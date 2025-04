Dlaczego powinniśmy się suplementować? Nie wystarczy dieta? Powinniśmy się suplementować, ponieważ procentowa zawartość składników w kupowanych warzywach i owocach spadła w ciągu ostatnich 20 lat o 65%. Żeby tę różnicę uzupełnić, należałoby zjeść dziennie od 6 do 10 kg owoców i warzyw. W praktyce jest to niemożliwe. Nie wspominając już o zmuszaniu dzieci do jedzenia takiej ilości…

Dlatego, aby wzbogacić dietę o składniki, których nie ma w jedzeniu, suplementy diety są rekomendowane przez wielu lekarzy szczególnie dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci.

Dobrze jeśli suplementy, które używamy, mają w swoim składzie przede wszystkim flawonoidy, ale też nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, mikroelementy, sole mineralne czy witaminy (beta karoten, wit. C, wit. E, witaminy z grupy B). Najlepsze są suplementy, które mogą dostarczyć potrzebne składniki bez potrzeby jedzenia kilogramów owoców i warzyw. Powinny być jednak produkowane pod ścisłą kontrolą i posiadać certyfikaty „czystości”. Flawonoidy, witaminy i niektóre mikroelementy to antyoksydanty, które chronią nas przed stresem oksydacyjnym.

Co to są wolne rodniki?

Wolne rodniki to wrogowie zdrowia i urody. Powstające wolne rodniki tlenowe mają aktywny udział w wielu chorobach. To również one odpowiedzialne są za zmarszczki powstające z wiekiem na naszej skórze.

To atomy lub cząsteczki mające jeden lub więcej niesparowanych elektronów, które chcą ukraść jeden elektron od innej cząstki - komórek napotkanych na swojej drodze.

„Atak” niesparowanych elektronów na komórki organizmu powoduje ich uszkodzenia. To właśnie uszkadzanie fundamentalnych struktur każdej komórki oznacza starzenie i stany chorobowe.

Jak się można przed nimi chronić?

Na przykład przez zastosowanie flawonoidów. Flawonoidy są systemem odpornościowym roślin przeciwko wolnym rodnikom i doskonale wzmacniają odporność u ludzi

Flawonoidy to ok. 5000 zidentyfikowanych składników o właściwościach superoksydantów. Najwięcej flawonoidów znajdziemy w ciemnych owocach (np. w czarnych jagodach, ciemnych winogronach, czerwonym winie, borówce amerykańskiej), a także w warzywach (np. brokuły, buraki, czosnek, rokitnik)

Flawonoidy podzielono na grupy charakteryzujące się specyficznym działaniem antyoksydacyjnym, w zależności od tego, w jakich roślinach występuje (np. antocyjaniny, flawony, katechiny).

Każda z nich ma różne zadania: zwalczanie zakażeń, obniżanie poziomu cholesterolu, zmniejszanie ryzyka ataku serca. Część z tych związków posiada również działanie przeciwnowotworowe. Flawonoidy wykazują dodatkowo inne, korzystne właściwości wypływające z ich aktywności antyoksydacyjnej. Poza zmniejszeniem liczby wolnych rodników w organizmie, flawonoidy łączą się również w organizmie z metalami ciężkimi oczyszczając organizm. Inne korzyści to stabilizacja kolagenu (działanie przeciw rozstępom w ciąży), co ma istotne znaczenie do odbudowy tkanki skóry, ścięgien, chrząstek stawowych i mięśni całego organizmu. Flawonoidy hamują również działanie pewnych enzymów biorących udział w pobudzaniu replikacji wirusów, powstawaniu zaćmy, reakcjach w astmie i alergii, a przede wszystkim hamują rozwój komórek nowotworowych.

Jakich flawonoidów potrzebujemy?

Oczywiście wszystkich. Najlepsze są takie z najszerszym spektrum działania. Wtedy mamy kompleksową ochronę i podniesienie odporności, zapewniamy sobie profilaktykę wszelkich schorzeń na co dzień, a także w czasie przebiegu ciąży.

