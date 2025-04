Świąteczni goście już w drodze, stół pięknie nakryty, prezenty zapakowane. To kiepski moment na zdrowotne kłopoty. Ale cóż, czasem się zdarzają. Trudno liczyć w takiej chwili na fachową pomoc lekarza, a i do najbliższej dyżurnej apteki bardzo daleko. Jak się ratować? Jeśli masz dobrze wyposażoną domową apteczkę, sprawa jest prostsza. Ale nawet jeżeli nie znajdziesz w niej odpowiedniego leku, są skuteczne sposoby, by szybko pozbyć się dolegliwości.

PROBLEM: przeziębienie

Coraz silniejszy ból głowy i gardła, katar, stan podgorączkowy.

Co robić? Zatrzymaj rozwój choroby. Wymocz stopy w gorącej wodzie. Wypij herbatkę rumiankową lub z dzikiej róży posłodzoną miodem.

Potrzebne leki. Co godzina bierz kapsułkę Echinacea lub granulki Oscillococcinum (fiolka co 4 godziny). Możesz też zażyć preparat z kwasem acetylosalicylowym (np. Aspirin, Upsarin, Polopiryna) i rutyną (Rutinoscorbin, Novorutin C).

Domowy sposób. Pobudź odporność akupresurą. Uciskaj najpierw (przez 2 min) punkt na stopie, pod kostką zewnętrzną (kierunek do przodu), potem między paluchem a sąsiednim palcem (2 min).

PROBLEM: ból głowy

Pewnie zmęczyły cię przygotowania do świąt albo tak reagujesz na stres lub zmiany pogody.

Co robić? Działaj szybko, zanim ból rozwinie się na dobre. Potem będzie znacznie trudniej się go pozbyć.

Potrzebne leki. Weź tabletkę przeciwbólową z ibuprofenem (np. Ibuprom, Nurofen) albo paracetamolem (np. Apap, Codipar). Jeśli masz skłonność do migren, weź np. Aspirin przeciw migrenie.

Domowy sposób. Przez 20 minut trzymaj dłonie w bardzo gorącej wodzie. Uciskaj punkt pod nasadą małego palca, na wewnętrznej stronie dłoni. Wypij gorącą wodę z łyżeczką sproszkowanego imbiru albo utrzyj kawałek kłącza imbiru i zalej wrzątkiem.

PROBLEM: ból zęba

Poluzowała się albo wypadła plomba lub masz ubytek szkliwa.

Co robić? Kilkanaście razy mocno uciśnij zagłębienie na dłoni między kciukiem a palcem wskazującym. To zadziała przeciwbólowo.

Potrzebne leki. Przeciwbólowe, mogą być takie same jak w przypadku bólu głowy.

Domowy sposób. Przyłóż do policzka lód albo żuj namoczone liście zielonej herbaty. Ząb możesz też znieczulić szczyptą olejku goździkowego lub goździkami (rozgnieć kilka i ściśnij między zębami).

PROBLEM: przeciążenie mięśni lub ból kręgosłupa

Wczoraj cały dzień pastowałaś podłogi i myłaś szafki w kuchni, a dziś nie możesz się wyprostować.

Co robić? Przeciążone mięśnie trzeba rozgrzać i rozluźnić. Im szybciej, tym lepiej. Gdy zwleka się zbyt długo, mogą powstać bolesne przykurcze, których potem trudno się pozbyć. W napiętych mięśniach pogarsza się krążenie krwi, kwas mlekowy nie jest wtedy na bieżąco usuwany, a w efekcie plecy bolą nas coraz bardziej.

Potrzebne leki. Posmaruj bolesne miejsca maścią lub żelem przeciwbólowym (np. Ketoprom, Fastum). Masuj skórę dłuższą chwilę, by lek łatwiej się wchłonął.

Domowy sposób. Weź ciepłą kąpiel albo połóż się na godzinkę pod kocem elektrycznym.

PROBLEM: biegasz do WC

Za dużo zjadłaś, a może to tylko efekt przedświątecznego stresu. Jeśli do biegunki dołączy się gorączka, może to być objaw infekcji rotawirusowej.

Co robić? Przez kilka godzin lepiej nic nie jedz. Za to dużo pij, np. ziołowe herbatki lub wywar z marchewki.

Potrzebne leki. Szybko pomoże ci Stoperan, Loperamid, możesz też dodatkowo zażyć tabletkę Tanninum albuminatum lub węgla (Carbo medicinalis). Warto wziąć także preparat z bakteriami kwasu mlekowego (np. Prolactiv, Trilac, Probio'Stick). To skróci czas i złagodzi objawy biegunki, także wtedy, jeśli jej przyczyną są rotawirusy.

Domowy sposób. Po kilku godzinach głodówki rozgotuj płatki jęczmienne na kleik i jedz po łyżce (możesz zastąpić go białym ryżem gotowanym dłużej niż zwykle). Biegunkę zatrzymuje także utarte jabłko lub czarne jagody (ze słoika).

PROBLEM: poparzenie

Jeśli jest powierzchowne, zastosuj nasze rady. Jeżeli jednak doszło do głębokiego uszkodzenia skóry albo powierzchnia rany jest duża, lepiej poszukaj lekarza.

Co robić? Natychmiast zanurz poparzone miejsce w zimnej wodzie (im szybciej, tym lepiej) i trzymaj przez kilka minut. Nie smaruj skóry żadnym tłuszczem ani białkiem.

Potrzebne leki. Posmaruj poparzenie Panthenolem albo pianką ApiPanten. Przyłóż jałowy opatrunek.

Domowy sposób. Przykładaj do bolesnego miejsca woreczek z kostkami lodu.