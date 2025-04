Szkarlatyna (płonica) zwykle rozwija się u dzieci, ale w sprzyjających warunkach może dotknąć również dorosłych. Objawy szkarlatyny przypominają anginę z wysypką: towarzyszy jej ból gardła, gorączka i drobne, czerwone kropeczki na skórze. Szkarlatyną można zarazić się drogą kropelkową. Leczenie polega na podaniu antybiotyków oraz leków zbijających gorączkę i łagodzących dolegliwości bólowe. Sprawdź, co warto wiedzieć o tej chorobie!

Reklama

Szkarlatyna tylko u dzieci?

Choć szkarlatyna kojarzy się z chorobą wieku dziecięcego. Rzadko pojawia się u niemowląt, najczęściej dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, może rozwinąć się również u dorosłych. Choroba wywoływana jest przez paciorkowce (bakterie). Do zarażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kontaktu z chorym lub osobą będącą nosicielem infekcji. Co ciekawe, szkarlatyną można zarazić się również od osoby chorej na... anginę. To dlatego, że obie choroby wywoływane są przez ten sam gatunek bakterii (z tego samego powodu objawy szkarlatyny są podobne do tych towarzyszących anginie).

Jak rozpoznać objawy szkarlatyny?

Gdy dojdzie do infekcji, w ciągu kilku dni pojawiają się pierwsze objawy choroby: wysoka gorączka i silny ból gardła. Na tym etapie szkarlatynę łatwo pomylić np. ze wspomnianą wcześniej anginą lub zapaleniem gardła.

Charakterystyczna wysypka pojawia się w ciągu doby od zakażenia. Plamki są drobne, mają czerwony kolor i przypominają "ślady po ukłuciach szczotką". Plamki pojawiają się najpierw na buzi i szyi, a następnie wysypka rozszerza się na całe ciało. Charakterystyczne jest pojawienie się tzw. trójkąta Fiłatowa (od nosa do kącików ust), w którego obrębie wysypka nie występuje.

W ciągu pierwszych dni choroby zmianie ulega wygląd migdałków i języka: pojawia się biały nalot, a po kilku dniach język nabiera malinowego koloru. Dodatkowo chorobie towarzyszą ból i obrzęk gardła oraz bóle mięśni.

Na czym polega leczenie szkarlatyny?

Leczenie szkarlatyny polega na stosowaniu antybiotykoterapii. Dodatkowo stosuje się leki obniżające gorączkę (np. zawierające ibuprofen lub paracetamol) oraz niwelujące ból gardła. W przypadku wyjątkowo uciążliwego, silnego bólu gardła, można wspomóc się dodatkowo dietą. Sprawdzą się tu np. zupy kremy (warto zadbać, by nie były gorące), koktajle czy zdrowe shaki.

Jakie mogą być powikłania szkarlatyny?

Na szczęście powikłania szkarlatyny są rzadkie. Dotyczy to również kobiet, które zachorowały na szkarlatynę podczas ciąży. Ryzyko, że infekcja zaszkodzi płodowi, jest nieduże. Nie oznacza to oczywiście, że chorobę można lekceważyć. Tak jak w przypadku wszystkich niepokojących dolegliwości, objawy wskazujące na szkarlatynę warto skonsultować z lekarzem.

Reklama

Polecamy:

Jak rozpoznać szkarlatynę?

7 ważnych pytań o szkarlatynę u dzieci