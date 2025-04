Angina Ludwiga nazwę swą zawdzięcza niemieckiemu lekarzowi Wilhelm Frederick von Ludwig, który w 1836 roku jako pierwszy ją opisał. Infekcję tę wywołują inne bakterie niż ropną anginę i ma ona bardziej burzliwy przebieg. Co ciekawe, często ma związek z próchnicą. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Reklama

Angina Ludwiga, czyli angina w wersji hard

Około 80 proc. przypadków tej choroby jest efektem nieleczonej próchnicy. Na ten rodzaj anginy narażone są także osoby, u których doszło do urazu w obrębie jamy ustnej (np. uszkodzenia błony śluzowej języka). Czasem angina Ludwiga jest powikłaniem po ekstrakcji zęba.

Choroba rozwija się szybko, a jej objawy są bardzo intensywne: zaczyna się od gorączki (nawet do 40 st. C), bólów głowy, uczucia osłabienia. Pojawiają się trudności w mówieniu, ślinotok, silny ból gardła, często także szczękościsk. Najbardziej niebezpiecznym objawem anginy Ludwiga jest duszność, która dość szybko się nasila (wraz z obrzękiem tkanek szyi). Głównie z powodu ryzyka silnych duszności (stanowią one bezpośrednie zagrożenie życia) leczenie ropownicy odbywa się w warunkach szpitalnych. Choremu podaje się dożylnie antybiotyki, często konieczne jest nacięcie i drenaż tkanek. Jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem, konieczna jest intubacja.

Angina ropna, też bywa niebezpieczna

Choć w porównaniu z anginą Ludwiga wydaje się dziecinną igraszką, także zwykła ropna angina może porządnie dać się we znaki. Wiedzą to osoby, które już ją przechodziły. Charakteryzuje się silnym bólem gardła, gorączką, bólami mięśni. Od anginy Ludwiga odróżnia ją nieco łagodniejszy przebieg i brak duszności. W przypadku tej choroby również konieczny jest antybiotyk (ale doustny), bo nieleczona lub niedoleczona angina może wywoływać groźne dla zdrowia powikłania, np. zapalenie stawów lub mięśnia sercowego.

Polecamy!

4 przetestowane sposoby na ból gardła

Kiedy z bólem gardła do lekarza?

Reklama

6 chorób, którymi możesz się zarazić w czasie pocałunku!