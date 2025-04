Jak przetrwać atak pyłków?

Alergie wszelkiej maści chyba wnet przybiorą niechlubne miano choroby cywilizacyjnej. Coraz więcej rodziców boryka się z tym problemem u swoich dzieci, ale uczulenia na pyłki dają się we znaki nie tylko młodszej części społeczeństwa. Równie często dorośli zgłaszają problemy związane z alergiami.

Dla alergika istotna jest identyfikacja sprawcy nieprzyjemnych dolegliwości, dlatego też w celach diagnostycznych niezbędne są specjalistyczne testy, np. skórne lub z krwi. Następnym ważnym problemem, jest dobór odpowiednich leków odczulających, jak również tych, które łagodzą objawy alergii. Są dostępne pod różnymi postaciami, np. zastrzyki, tabletki, gumy do żucia, krople do nosa, oczu, a także maści w razie odczynów skórnych.

Nie do pominięcia jest również znajomość kalendarza pylenia, który to szczegółowo przedstawiliśmy w oddzielnym artykule, pt.: Kalendarz pylenia. Zawiera on przydatne informacje co do tego, jaka roślina kiedy pyli i z jakim natężeniem.

Objawy alergii

Objawy alergii są dla człowieka bardzo męczące. Praktycznie każdy w inny sposób reaguje na alergeny pyłkowe. U jednych owa reakcja jest słaba, a drugich z kolei wpędza aż do łóżka z silnymi objawami ogólnego osłabienia, rozbicia i potwornym bólem głowy.

Klasycznie alergia przebiega z dolegliwościami z układu oddechowego, a mianowicie są to:

wodnisty, trudny do opanowania katar i uporczywy świąd nosa

zaczerwienienie spojówek oczu, łzawienie, pieczenie i ich świąd

drapanie w gardle

problemy z oddychaniem, aż do duszności

Inne to np.:

reakcje skórne w postaci czerwonawej wysypki

ból głowy i wzrost temperatury ciała

osłabienie, senność

Jak nie dać się pyłkom?

Naturalnym i nieinwazyjną metodą ochrony przed atakiem określonych pyłków jest:

unikanie miejsc, w których ich stężenie jest wysokie

spacerowanie po dworze podczas deszczu lub po nim (opadnięcie pyłków)

zabezpieczenie oczu swoimi okularami lub okularami przeciwsłonecznymi

przemycie twarzy (w tym oczu), a nawet kąpiel całego ciała po dłuższym obcowaniu z naturą i zmiana odzieży

wietrzenie pomieszczeń wieczorną porą oraz podczas deszczu lub po nim

sztuczne łzy do oczu, płukanie nosa solą morską w aerozolu

Katar i obrzęk błon śluzowych nosa można złagodzić, stosując miejscowo krople z fenylefryną (Otrivin Allergy, Kato Nasal Spray) i xylometazoliną (Otrivin, Otrivin Duo, Donosan, Xylogel, Xylometazolin). Niekiedy pomoc przynosi wypicie wapna z kwercetyną (specjalne wapno dla alergików). Awaryjnie można sięgnąć po któryś z leków specjalistycznych, zawierających loratadynę lub cetyryzynę – o których mowa jest dalej.

Apiterapia alergii?

Ciekawą metodą jest też terapia lokalnym miodem... Niektórzy polecają by około miesiąc przed pyleniem danej rośliny, przyjmować przez dziesięć dni po łyżeczce miodu, codziennie zwiększając o jedną (dochodząc do dziesięciu łyżeczek dziennie), po czym przez kolejne dziesięć dni stopniowo schodzić z dawki (o jedną łyżeczkę mniej). Innymi środkami od pszczół, są także pyłek, mleczko i wosk, wykazujące działanie przeciwalergiczne.

Leczenie specjalistyczne

Objawy alergii w zależności od ich nasilenia można stłumić farmakologicznie, jednak z różną skutecznością. Leki przeciwalergiczne brane w sposób systematyczny, pozwalają osobie uczulonej odetchnąć z ulgą. Niektórzy nieodpowiedzialnie odraczają wizytę u alergologa, szukając pomocy u farmaceutów. Istnieje bowiem kilka leków, które są dostępne bez recepty i dzięki nim możliwe jest zminimalizowanie objawów. Zawierają one np. loratadynę (Aleric, Claritine) lub cetyryzynę (Zyrtec, Virlix, Amertil), wywierające działanie przeciwhistaminowe, a więc zmniejszają produkcję histaminy, niwelując tym samym reakcje uczuleniowe. „Leczenie” alergii na własną rękę nie powinno mieć prawa bytu!

Objawowo przy alergiach stosuje się krople lub tabletki, o działaniu obkurczającym naczynka krwionośne błon śluzowych – co skutkuje zmniejszeniem obrzęku i produkcji wydzieliny, np. kataru. Z leków tabletkowych taką substancją jest np. pseudoefedryna (Sudafed), też w postaci skojarzonej z cetyryzyną (Cirrus).

W katarze ulgę przynoszą aerozole z glikokortykosterydami (Rhinocort,Tafen,Flixonase), wydawane z przepisu lekarza.

Katarzyna Ziaja