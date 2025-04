Wyjeżdżając na wakacje, zwłaszcza w miejsca, które oferują aktywny wypoczynek w basenach i innych akwenach wodnych, trzeba być świadomym ryzyka zakażenia stóp grzybami.



Grzyby bytują w wilgotnych i ciepłych miejscach. „Lubią” fugi kafelek i ich powierzchnie. Można je też znaleźć w toaletach, na framugach okien i klamkach. W dogodnych warunkach namnażają się i mogą stać się przyczyna krępujących zmian skórnych obejmujących palce stóp, paznokcie i podeszwę stopy.

Jak poznamy grzybicę stóp i jak można sobie z nią poradzić?

Najczęstszymi objawami grzybicy stóp są:

zaczerwienienie, świąd i pieczenie skóry stóp,

zwiększona potliwość stóp,

pękanie i łuszczenie się naskórka stóp,

zmiana barwy paznokci na białawo-żółtawą oraz łuszczenie się ich,

nieprzyjemny zapach stóp,

przy zaniedbaniu: owrzodzenia i zakażenia skóry.

Wczesne wykrycie objawów i szybkie zastosowanie leków miejscowych, w postaci maści, da pozytywny efekt leczniczy. Preparaty, które zwalczają grzybicę stóp są:

Lamisilatt (15g za około 30zł), Lamisil krem (15g za około 27zł),Tenasil krem (15g za około 22zł) zawierające chlorowodorek terbinafiny;

Daktarin – krem i puder (około 15-25zł za opakowanie), zawierające antymykotyk – azotan mikonazolu;

Clotrimazolum 1% krem (około 3-5zł za tubkę) również zawierający antymykotyk – klotrimazol.

Ulgę może też przynieść odkażanie stóp płynem Octenisept, którego 50ml buteleczka kosztuje około 20-25zł. Preparat ten ma właściwości bakterio-, wiruso- i grzybobójcze.

Jak zapobiegać grzybicy i co warto ze sobą wziąć na urlop?

Podstawowe aspekty profilaktyki grzybicy stóp to przede wszystkim higiena. Stopy należy myć lub opłukać każdorazowo po opuszczeniu basenu i dokładnie je wysuszyć. Ponadto warto już wtedy profilaktycznie zaaplikować na nie np. puder Daktarin lub opryskać płynem Octenisept. Można też zaopatrzyć się w żele do higieny stóp, o właściwościach dezynfekujących. Godnym polecenia jest Pharma C-Food No. 36 Preparat antybakteryjny do stóp mini 50ml, w postaci żelu o właściwościach antyseptycznych, zawierający olejek z drzewa herbacianego. Cena – około 5zł za 50ml.

Będąc w Aquaparkach, uczęszczając do pływalni, warto zabezpieczać stopy piankowymi lub plastikowymi klapkami, łatwymi do dezynfekcji. Także w niesprawdzonych hotelach, internatach lub akademikach, polecamy takie klapki założyć wybierając się pod prysznic. Trzeba używać wyłącznie indywidualnych przyborów do pedicure, ręczników, szczoteczek, mydeł kostkowych, gąbek i obuwia.

Podczas ciepłych, upalnych dni wybierajmy obuwie odkrywające stopy, a wiec klapki i sandały. Rezygnujemy zatem z obcisłych i wykonanych ze sztucznego tworzywa butów, ponieważ one zwiększają ryzyko grzybicy (przepocenie stóp, „zaparzenie ich”, brak dostępu powietrza).

Do wakacyjnej pielęgnacji stóp warto wypróbować poniższe preparaty, których głównym składnikiem są wyciągi z drzewa herbacianego i/lub mentol:

Spray odświeżający do stóp 5 Allpresan Fuss Spezial z mentolem i olejkiem z drzewa herbacianego (za 100ml płacimy około 30zł),

Krem do stóp z olejkiem z drzewa herbacianego UNIA w dość przystępnej cenie 6-7zł za 35g kremu. Jest niezawodny przy nadpotliwości oraz zwiększa barierę ochronną skóry stóp na grzyby i bakterie. Świetnie się sprawdza jako środek do codziennej pielęgnacji stóp.

Macie jeszcze inne propozycje i sprawdzone sposoby? Zachęcamy do podzielenia się nimi w komentarzach pod artykułem.