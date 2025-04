Niebezpieczna chemia gospodarcza

Walki z użyciem broni palnej, napady przestępcze, wypadki komunikacyjne czy nagłe zapaści zdrowotne, to sytuacje najczęściej kojarzone z zagrożeniem życia człowieka. A jednak, żeby takie realne niebezpieczeństwo powstało, czasem wystarcza bardzo niewiele.

Reklama

Najciemniej pod latarnią

W każdym mieszkaniu, z pewnością w Twoim także, znajdzie się płyn do mycia naczyń, kostki do zmywarki, proszek do prania czy płyn do czyszczenia i dezynfekcji muszli klozetowej. Różnorodność artykułów chemii gospodarczej pozwala na wybór ulubionego mleczka do czyszczenia wanien, środka w sprayu do usuwania kurzu czy w końcu wyboru zapachowych aplikatorów do toalet. To tylko niektóre z szerokiej oferty, ale wszystkie te produkty, choć raczej zwyczajne, to jednak bardzo potrzebne w każdym gospodarstwie domowym. Bez nich trudno jest utrzymać czystość i pełną higienę. O tym wie każda pani domu czy sprzątaczka, o tym wiesz także Ty. Ale jest jeszcze jedna strona medalu. Ta druga nie jest już taka przyjemna. Czemu? Chociaż wiedza na temat szkodliwości środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych jest oczywista dla prawie każdego, wiele osób mimo wszystko nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa szkodzi swojemu zdrowiu i zdrowiu swoich bliskich. Sposobów jest wiele, a zastosowanie przeterminowanych środków piorących czy myjących, używanie opakowań po preparatach czyszczących, to tylko kilka możliwych błędów, które mogą wiązać się z utratą zdrowia lub życia ludzkiego. Nie trzeba broni palnej i wypadków, wystarczy nieodpowiednie zastosowanie środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym, a tragedia gotowa.

Grupa szczególnego ryzyka

Do zakupu wybranych produktów myjących, czyszczących i dezynfekujących zachęcają nie tylko atrakcyjne ceny, ale barwne i nietypowe kształty, konsystencja oraz uwodzący zapach. To one skłaniają nas do wybrania danego środka do zakupu i późniejszego stosowania w domu. Ta różnorodność kusi nie tylko dorosłych, kusi też maluchy. A kolorowe opakowania i w końcu ich wielobarwna, pachnąca zawartość dla dzieci jest chyba najbardziej zachęcająca. I dlatego to właśnie dzieci znajdują się w grupie szczególnie zagrożonej zatruciem środkami chemicznymi. Zwłaszcza te mniejsze, które nie ukończyły jeszcze 4 roku życia, z uwagi na ogromną ciekawość i nieustanne odkrywanie otaczającego je świata, próbują swoich sił w odnajdywaniu i „próbowaniu” tych barwnych, pachnących i zachęcających rzeczy.

I choć wydawać by się mogło, że tylko dzieci mogą nieświadomie zaszkodzić sobie kosztując środki chemiczne, prawda jest taka, że dorośli także narażeni są na takie zatrucia. Dzieje się tak najczęściej w czasie nieszczęsnych pomyłek lub z powodu zwykłego braku zachowania podstawowych zasad ostrożności. Czasem niestety z głupoty, bo niektórzy kierowani oszczędnością stosują w gospodarstwie domowym nawet przeterminowane środki czystości, sądząc, że to normalna i niewzbudzająca żadnego zdziwienia postawa.

Zasady warte zapamiętania

Mimo, że w milionach domowych szafek i na milionach domowych półek spoczywają tony bardzo szkodliwych środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych, nie niosą one żadnego zagrożenia dla ludzi, jeśli są właściwie stosowane. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności pozwala na uniknięcie takich niebezpiecznych dla zdrowia i życia sytuacji, jak ciężkie zatrucia i zgony. Jak w takim razie nie należy postępować, a których reguł się trzymać? Oto kilka praktycznych wskazówek.



Wszystkie środki czystości powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci! Jeżeli trzymane są w niskich szafkach łazienkowych lub kuchennych muszą być zamknięte na klucz lub blokadę.

Nie można przechowywać i stosować produktów, których termin ważności już minął. Ważna jest świadomość tego, że produkty te zawierają w swoim składzie szkodliwe substancje, które po upływie terminu ważności stają się niebezpieczną chemiczną mieszanką.

Absolutnie nie wolno wykorzystywać w żadnym celu opakowań po zużytych środkach myjących, czyszczących lub dezynfekujących - najczęściej są to butelki, do przechowywania innych środków lub płynów. Za takim postępowaniem przemawiają dwa ważne względy, pierwsze - przechowywanie środków chemicznych w innych, niż do tego celu przeznaczonych opakowaniach może grozić wytwarzaniem szkodliwych substancji drażniących drogi oddechowe, drugie - przy nieopatrznym użyciu z przekonaniem, że stosuje się coś innego, można zaszkodzić swojemu zdrowiu, a w najlepszym wypadku zniszczyć tylko mytą, czyszczoną rzecz lub powierzchnię.

Przy zastosowaniu w gospodarstwie domowym jakiegokolwiek środka chemicznego, należy ściśle przestrzegać sposobu użycia podanego na etykiecie lub opakowaniu. Zmiana proporcji lub dawek może w czasie użycia grozić podrażnieniem skóry, oczu, dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego.

Szczególną ostrożność zaleca się w czasie stosowania osobom z alergiami, kobietom w ciąży i osobom starszym. Alergikom i przyszłym matkom z uwagi na możliwe szkodliwy wpływ na zdrowie, w przypadku kobiet w ciąży, głównie na płód. Natomiast, jeśli chodzi o osoby starsze, zdarza im się wiele pomyłek we właściwym stosowaniu środków chemicznych, w związku z czym warto wyczulić się na takie sytuacje.

Środków chemicznych nie wolno mieszać ze sobą. Grozi to wytwarzaniem niebezpiecznych substancji bądź trujących gazów.

Konieczne jest zwracanie uwagi na przewiewność pomieszczeń, w których stosowane są środki chemiczne.



Pierwsza pomoc w stanach zatruć środkami chemicznymi

Jeśli dochodzi do niezalecanego kontaktu ze środkiem chemicznym, który używany jest w gospodarstwie domowym należy jak najszybciej podjąć działania zapewniające pierwszą pomoc poszkodowanej osobie.

W razie kontaktu z oczami, należy je obficie przemyć – przepłukać zimną wodą

W razie osłabienia, silnych zawrotów głowy, a nawet zatrucia oparami, osobę poszkodowaną należy przenieść na świeże powietrze lub zapewnić jej jego stały dopływ

W razie skonsumowania środka chemicznego konieczne jest natychmiastowe podanie dużej ilości wody do wypicia i niezwłoczne wezwanie pogotowia ratunkowego. Wbrew powszechnej opinii nie powinno się wywoływać odruchu wymiotnego, gdyż z uwagi na żrące działanie połkniętego środka może on dokonać dodatkowych obrażeń ciała lub w przypadku środka pieniącego się, wytworzona w żołądku piana w czasie wymiotów może dostać się do płuc i spowodować uduszenie

W każdym z przypadków konieczna i nieodzowna jest pomoc lekarska, stąd bezzwłoczne wezwanie karetki pogotowia lub udanie się do pobliskiego oddziału ratunkowego jest najważniejszym krokiem.

Zachowaj ostrożność!

Powszechne zastosowanie środków chemicznych nie może być rozumiane jako „bezpieczne”, bo „powszechne” nie znaczy pozbawione zagrożenia. Tym bardziej, jeśli chemia gospodarcza jest obecna i stosowana w naszych domach przez cały czas. W tym wypadku lepiej być mądrym przed szkodą, niż po szkodzie.

Warto skorzystać z tej rady.

Reklama

mwmedia