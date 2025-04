Legenda:

* – słabe pylenie.

** – silne pylenie.

*** – bardzo silne pylenie.

**** – niezwykle silne pylenie.

Alergia (inaczej: nadwrażliwość, uczulenie) to nadmierna i nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na alergen, czyli uczulającą substancję. Jej uciążliwość sprawia, że alergicy szukają skutecznej pomocy, by zwalczyć objawy takie jak katar, problemy z oddychaniem, swędzenie oczu czy świąd skóry.

Zanim jednak zaczniemy zwalczać objawy, należy przeprowadzić testy skórne, by sprawdzić, na co konkretnie jesteśmy uczuleni. Badaniu podlegają wszystkie typy alergenów: wziewne, skórne i pokarmowe. Wśród testów skórnych wyróżniamy testy punktowe, śródskórne i płatkowe. Badanie trwa około dwudziestu minut.

Podstawowymi lekami stosowanymi w chorobach alergicznych są leki przeciwhistaminowe. Histamina to związek produkowany przez komórki układu odpornościowego, odpowiedzialny za występowanie objawów alergii – rozszerzenie naczyń krwionośnych, świąd skóry, powstawanie bąbla pokrzywkowego, skurcz oskrzeli, nadmierne wytwarzanie wydzieliny przez błonę śluzowa nosa i drzewa oskrzelowego. Dlatego też zablokowanie receptorów dla histaminy zmniejsza objawy alergii. Leki przeciwhistaminowe mogą być podawane doustnie w postaci tabletek, syropu lub kropli dla dzieci. W postaci aerozolu do nosa leki te można stosować w alergicznym nieżycie nosa, a w postaci kropli do oczu u osób z alergicznym nieżytem spojówek.

Innym rodzajem leków stosowanym w przypadku alergii glikokortykosteroidy. Stosuje się je w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ ich przyjmowanie wiąże się z możliwością wystąpienia licznych działań niepożądanych. Sterydy stosuje się, gdy leki przeciwhistaminowe nie są skuteczne, a także w przypadku gwałtownych reakcji anafilaktycznych.

Ostatnio do leczenia alergii wprowadzono nową grupę leków – tzw. leków antyleukotrienowych. Leki te blokują działanie innych niż histamina związków biorących udział w reakcji alergicznej. Są to najskuteczniejsze leki w leczeniu astmy oraz alergicznego nieżytu nosa. Wśród działań niepożądanych tych leków wymienia się jednak ból brzucha, ból głowy, bóle mięśni i biegunkę.

