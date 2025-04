Skąd się bierze katar sienny?

Katar sienny jest specyficznym przejawem alergii wziewnej. Wskutek nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego dochodzi do powstania stanu zapalnego w obrębie błony śluzowej nosa. Czynnikami które wyzwalają tego typu reakcję są tzw. alergeny wziewne.

Mechanizm tej nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego opiera się na interakcji wspomnianych alergenów z komórkami znajdującymi się w obrębie błony śluzowej górnych dróg oddechowych. W wyniku czego dochodzi do uwolnienia cząsteczek chemicznych , których działanie powoduje min. powstanie lokalnego stanu zapalnego. Jest on równoznaczny ze zwiększeniem przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz produkcją obfitej wydzieliny śluzowej. Prowadzi to do powstania charakterystycznych objawów:

Reklama

świąd w nosie,

w nosie, wielokrotne kichnięcia,

zatkanie nosa,

wodnista / śluzowo-wodnista wydzielina z nosa ,

, zapalenie spojówek ,

, ból głowy.

Reklama

Polecamy: Katar sienny, czyli gdy cieknie z nosa...

Jak zdiagnozować katar sienny?

W przypadku ich wystąpienia zalecany jest kontakt z lekarzem rodzinnym! W czasie wizyty lekarskiej, chory powinien opisać dokładnie charakter wydzieliny i okoliczności pojawienia się objawów. Ma to znaczenie ponieważ pozwoli medykowi zróżnicować potencjalne przyczyny, które mogą być odpowiadać za tego typu dolegliwości. Jest to ważne ponieważ w niektórych przypadkach alergia wziewna może ewoluować w astmę! Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie zmniejsza to ryzyko.

Leczenie

W leczeniu stosuje się szczepionki (działające przyczynowo) i leki przeciwalergiczne (działające objawowo). Do tych ostatnich należą preparaty antyhistaminowe oraz glikokortykosteroidy stosowane donosowo. Glikokortykosteroidy poza łagodzeniem objawów alergii działają również przeciwzapalnie. Jednak należy mieć świadomość, że te grupy leków są odpowiedzialne za wystąpienie poważnych działań niepożądanych! Dlatego ich stosowanie zawsze powinno być skonsultowane z lekarzem!

Chorym cierpiącym na katar sienny zaleca się również postępowanie niefarmakologiczne, które opiera się głównie na unikaniu ekspozycji na alergen.

Czytaj też: Co powinieneś wiedzieć o alergii?