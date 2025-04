Objawy alergii przypominają infekcję i często są z nią mylone. Malec niepotrzebnie dostaje wtedy antybiotyki, które wcale nie pomogą. To właśnie dlaczego ważne jest, by wiedzieć, że dziecko ma uczulenie, a nie zwykły katar.

Jakie są objawy kataru siennego u dziecka?

Wiosna i lato to trudny okres dla alergików. Do połowy maja najbardziej dokuczają pyłki dębu i brzozy. Pod koniec maja i w czerwcu drogi oddechowe alergika atakują pylące trawy oraz zboża. Ich pyłki są bardzo małe, a ich stężenie w powietrzu – ogromne. Warto sprawdzać natężenie pylenia w Kalendarzu pyleń.

Alergicy mocno przez to cierpią. W sezonie pylenia uczulającej rośliny dziecko nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Najczęstszymi objawami kataru siennego u dziecka są:

silny, wodnisty katar,

łzawienie,

osłabienie ,

rozdrażnienie,

lekko podwyższona temperatura,

kaszel.

Najgorzej czuje się na dworze, zwłaszcza gdy świeci słońce. Jeśli malec ma takie objawy, idź z nim do lekarza (najlepiej do alergologa). Zaleci leki, które zmniejszą dolegliwości.

Zwykle są to środki doustne, tzw. antyhistaminowe. Hamują działanie histaminy odpowiedzialnej za katar i łzawienie oczu. Konieczne są też przeciwalergiczne spreje do nosa (zwykle sterydowe, np. Flixonase, Nasonex, Avamys).

Katar sienny u dziecka - jak mu pomóc?

Postaraj się, by malec miał jak najmniejszy kontakt z pyłkami. Jak to zrobić, gdy są wszędzie?

Na spacer idźcie rano i wieczorem. To najlepsze pory na wyjście na dwór (lub gdy spadnie deszcz: stężenie pyłków w powietrzu jest wtedy najmniejsze).

Namawiaj smyka do noszenia okularów przeciwsłonecznych (chronią oczy przed pyłkami).

Na spacer zabieraj wodę i chusteczki, by w razie czego przemyć malcowi buzię i oczy (to przynosi ulgę).

Gdy wrócicie do domu, umyj maluchowi ręce i buzię (a najlepiej go wykąp) oraz zmień mu ubranie.

Kilka razy dziennie podawaj do nosa sól fizjologiczną lub preparat wody morskiej (wypłukuje pyłki z nosa).

Mieszkanie wietrz w nocy lub po deszczu.

W oknach zawieś lekkie, ale gęste firanki. Pyłki osiadają na dywanach i meblach tapicerowanych. Dlatego lepiej ich się pozbyć, a całe mieszkanie sprzątać na mokro (jeśli się da, to codziennie) lub odkurzać (odkurzaczem wodnym albo z filtrem HEPA).

Kiedy zabrać dziecko do lekarza?

Gdy najsilniejsze objawy alergii miną, konieczna jest kolejna wizyta u alergologa. Dziecku warto zrobić testy, które sprawdzą, na co jest uczulone. Zwykle są to testy skórne (poleca się je u malca, które skończył dwa–trzy lata).

Lekarz umieszcza na skórze przedramienia dziecka kroplę alergenu, a potem – przez tę kroplę – nakłuwa naskórek. Jeśli po ok. 15 minutach w tym miejscu pojawi się zaczerwienienie i bąbel (jak po oparzeniu pokrzywą), świadczy to o uczuleniu. Testy mogą podpowiedzieć, na które konkretnie pyłki dziecko ma alergię.

Gdzie jechać na wakacje, jeśli dziecko ma alergię?

Warto wyjechać z malcem z miasta. Wprawdzie jest tu mniej uczulających pyłków niż na wsi, to jednak alergik czuje się gorzej. A wszystko przez zanieczyszczenia powietrza, cząsteczki samochodowych spalin, pył z opon i asfaltu, które uszkadzają drogi oddechowe. Tym samym torują drogę pyłkom, którym łatwiej wniknąć do organizmu.

Małego alergika najlepiej zabrać nad morze lub w wyższe partie gór: pyłków jest tam najmniej.

Jeśli wiesz, na co konkretnie malec jest uczulony, sprawdź, kiedy pyli uczulająca go roślina (np. na alergen.info.pl). Tak dostosuj terminy wakacyjnych wyjazdów, by unikać sezonu największego pylenia tych roślin, które smyka uczulają. Na miejscu staraj się, by dziecko jak najwięcej przebywało na dworze: w lesie, nad rzeką, na plaży. Zapach drzew, woda (zwłaszcza morska) leczą drogi oddechowe.

UWAGA! Gdy jedziecie samochodem, zasuwaj szyby, by pęd powietrza nie wpychał pyłków do środka (warto zamontować klimatyzację z filtrem przeciwpyłowym).

Katar sienny u dziecka a alergia pokarmowa

Niektóre osoby uczulone na pyłki mogą reagować alergią również na jedzenie. Dzieje się tak, gdyż wiele alergenów pokarmowych ma budowę podobną do pyłków roślin. Jeśli malec jest uczulony na pyłki brzozy, zwracaj uwagę, czy nie ma niepokojących objawów (wysypka, obrzęk warg i języka), gdy zje:

jabłka,

marchew,

ananasy,

selery

kiwi.

Jeśli jest uczulony na pyłki traw, może mieć przykre objawy po zjedzeniu:

pomarańczy,

melonów,

arbuza;

a jeśli na pyłek bylicy lub babki – po zjedzeniu:

selera,

arbuza,

jabłka,

marchwi,

pietruszki.

Zwłaszcza w sezonie pylenia!

