Gorączka u dziecka w upały - kiedy to przegrzanie, a kiedy udar

Latem gorączka u dziecka w upał zdarza się często, zwłaszcza gdy temperatura powietrza w cieniu to ponad 30 st. C. Pamiętaj, by podawać dziecku wodę i schładzać kompresami. Gdy gorączce u dziecka w upał towarzyszą wymioty i przyspieszone bicie serca, może to być udar słoneczny. Wezwij pogotowie.