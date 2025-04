Toczeń rumieniowaty (trzewny) należy do tzw. chorób autoagresywnych. Choroba dotyczy głównie kobiet w wieku 15-60 lat. Nie wiadomo, co jest jej przyczyną. Może ona uaktywnić się pod wpływem infekcji (wirusowej lub bakteryjnej), stosowania leków (istnieją hipotezy, że do tocznia mogą przyczynić się m.in. niektóre leki na nadciśnienie oraz tabletki antykoncepcyjne). Jedno jest pewne - jest to ciężka choroba, która wymaga stałej kontroli reumatologicznej. Może ona powodować różnorodne objawy. Do najbardziej charakterystycznych symptomów zalicza się: rumień na twarzy w kształcie motyla, bóle reumatyczne, łuszczące się zmiany skórne, nawracające nadżerki w jamie ustnej, anemię, zmiany w nerkach.

Reklama

Jeszcze kilka lat temu toczeń był bezwzględnym przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Leki, które trzymały go w ryzach, były niebezpieczne dla płodu, a odstawienie ich skazywało matkę na poważne powikłania. Obecnie ciąża u kobiety chorej na toczeń wciąż jest ciążą wysokiego ryzyka (toczeń zwiększa niebezpieczeństwo m.in. poronienia, przedwczesnego porodu, ograniczenia wzrostu wewnątrzmacicznego), ale szansa na jej szczęśliwe rozwiązanie jest naprawdę duża. Z ostatnich badań wynika, że ok. 80 proc. kobiet chorych na toczeń ma prawidłowy przebieg ciąży, zakończony udanym rozwiązaniem.

Toczeń rumieniowaty (trzewny) a ciąża – porady praktyczne

Żeby zwiększyć szansę na niepowikłaną ciążę, najlepiej jest planować ją w okresie remisji choroby, kiedy nie ma konieczności stosowania zbyt wielu leków. W czasie ciąży kobieta powinna być pod stałą opieką położnika doświadczonego w prowadzeniu tego typu ciąży oraz reumatologa. To lekarze wspólnie będą decydować, jakie leki są konieczne, a bez których chora może się przez te 9 miesięcy obyć. Niewskazane są na pewno cyklofosfamid, methotrexat. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest azatiopryna oraz cyklosporyna. Relatywnie bezpieczne są leki steroidowe, ale stosowane w niskich dawkach.

Reklama

Uwaga! Po porodzie dziecko kobiety chorej na toczeń musi zostać dokładnie zbadane, by sprawdzić czy nie ma zespołu tocznia noworodkowego. Ryzyko wystąpienia tej choroby wynosi 2 proc., lepiej jednak dmuchać na zimne. W większości przypadków objawy tocznia noworodkowego (zmiany skórne, zaburzenia rytmu serca, obniżony poziom płytek krwi, hemoglobiny i białych krwinek, powiększenie wątroby i śledziony) zanikają same do 6. miesiąca życia niemowlęcia.