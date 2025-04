Spis treści:

Motyl na twarzy, inaczej wysypka policzkowa, jest to rodzaj intensywnych, rumieniowych zmian skórnych, wypukłych lub płaskich, które są zlokalizowane na policzkach oraz na grzbiecie nosa, czasem też w mniejszym stopniu na czole. Wysypka w kształcie motyla na twarzy może świadczyć o różnych chorobach. Jest jednym z charakterystycznych objawów tocznia rumieniowatego układowego.

W zależności od przyczyny pojawia się i ustępuje, albo nasila się z czasem. Zmiany skórne mogą być bardziej widoczne po ekspozycji na światło słoneczne.

Wysypka w kształcie motyla na twarzy może świadczyć o kilku różnych chorobach. Najczęściej jest objawem tocznia rumieniowatego układowego (SLE). Jest to choroba autoimmunologiczna, która polega na nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego człowieka i wytwarzaniu przeciwciał skierowanych przeciwko własnym tkankom. „Ofiarami” tego ataku mogą paść różne narządy: stawy, skóra, nerki, płuca, serce albo mózg.

Wysypka w kształcie motyla na twarzy jest charakterystycznym objawem tocznia, ale nie zawsze występuje przy tej chorobie. Zmiany skórne mogą też rozwinąć się w innych miejscach na ciele. Pozostałe objawy tego schorzenia to np.:

Toczeń jest niebezpieczny i może zagrażać życiu.

Inne choroby, które również powodują wysypkę kształcie motyla na twarzy, to głównie:

Wysypka w kształcie motyla może pojawić się kilka miesięcy lub nawet lat przed innymi objawami tocznia. Występuje na obu policzkach na całej szerokości twarzy oraz na grzbiecie nosa. Zmiany skórne są czerwone, wypukłe, mogą się łuszczyć, omijają fałdy nosowe. Mogą pojawić się samoistnie albo nasilić się po ekspozycji na promienie słoneczne. W przebiegu choroby zmiany mogą pojawić się także w innych miejscach na ciele, również w kształcie obrączek z przejaśnieniami w środku i w postaci tzw. rumienia krążkowego.

W przypadku wystąpienia na twarzy wysypki w kształcie motyla należy udać się do lekarza POZ. Lekarz może skierować pacjenta do reumatologa lub immunologa – specjalistów, którzy zajmują się leczeniem tocznia rumieniowatego układowego. Im szybciej zostanie postawiona diagnoza, tym lepiej, dlatego ważne jest wykonanie właściwych badań. W tym celu lekarz może zlecić:

Toczeń jest chorobą trudną do rozpoznania, dlatego że objawy są niespecyficzne, a początek choroby często rozwija się podstępnie.

Jeżeli lekarz podejrzewa inne przyczyny wysypki policzkowej, wtedy może zlecić inne badania diagnostyczne.

Leczenie wysypki w kształcie motyla na twarzy zależy od ustalonej przyczyny. Jeżeli jest nią toczeń, to terapia polega przede wszystkim na ochronie przeciwsłonecznej, przyjmowaniu glikokortykosteroidów, a także leków immunosupresyjnych lub innych w zależności od tego, w jakiej postaci choroba się rozwijała i jakie narządy dotknęła.

W ramach leczenia wysypki w kształcie motyla na twarzy stosuje się najczęściej maści lub kremy z glikokortykosteroidami albo takrolimusem. Czasami konieczne jest przyjmowanie doustnie leków immunosupresyjnych ogólnoustrojowych.

Jeśli przyczyną zmian skórnych na twarzy są inne niż toczeń choroby, leczenie może obejmować antybiotykoterapię albo uzupełnianie niedoborów witamin.

Skuteczność leczenia zależy od rodzaju choroby, która wywołała wysypkę oraz od jej zaawansowania. Prognozy zdrowotne w przypadku tocznia zależą od różnych czynników, w tym aktywności choroby.