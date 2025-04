Bolesne miesiączkowanie jest to termin, który oznacza bardzo silne dolegliwości bólowe zlokalizowane w podbrzuszu, pojawiające się na krótko przed miesiączką lub w trakcie jej trwania, często zmuszające kobietę do zaprzestania czynności domowych lub zawodowych. Pomimo tego, iż istnieje wiele przyczyn tej patologii, należy podjąć próbę ustalenia etiologii, dlatego też kobieta odczuwająca takie dolegliwości powinna zgłosić się do lekarza ginekologa.

W zależności od okresu wystąpienia bolesne miesiączki rozróżnia się na:

1. Pierwotne bolesne miesiączkowanie - występuje od pierwszej miesiączki w życiu

2. Wtórne bolesne miesiączkowanie - pojawia się u kobiet, które miały wcześniej prawidłowe miesiączki

Pierwotne bolesne miesiączkowanie o dużym nasileniu bólu występuje u około 10% kobiet. Najczęściej dolegliwości w postaci kurczowych bólów brzucha promieniujących do okolicy krzyżowej lub górnych partii ud zgłaszane są przez kobiety w wieku kilkunastu lat. Zdarza się również, że dolegliwości są zgłaszane po kołu roku od menarche (pierwsza miesiączka) kiedy to u kobiet zaczynają się regularne owulacje. Przyczyną dolegliwości jest wzrost częstości i amplitudy skurczów, jak również podwyższenie napięcia spoczynkowego macicy. Sytuacja ta wywołana jest wzrostem ilości prostaglandyn (hormon, regulator procesów fizjologicznych). Prostaglandyny powodują również skurcz naczyń i niedokrwienie macicy, a tym samym ból. W rzadkich przypadkach bolesne miesiączki mogą wynikać z obecności szczątkowego rogu macicy z czynną błoną śluzową, który nie ma połączenia z pochwą.

Wtórne bolesne miesiączkowanie występuje u kobiet, które nie skarżyły się dotychczas na dolegliwości bólowe podczas miesiączki. W tej grupie ból pojawia się nagle lub stopniowo nasila się. Ważne jest zwrócenie uwagi na inne zaburzenia miesiączkowania typu nieregularne miesiączki, zbyt długie czy zbyt obfite miesiączki, które mogą sugerować przyczynę wtórnego bolesnego miesiączkowania.

Do przyczyn wtórnego bolesnego miesiączkowania należą m.in.:

• Mięśniaki macicy

• Polipy śluzówki macicy

• Zespół Ashermana

• Zakażenie

• Zwężenie szyjki macicy

• Zespół zapalenia miednicy mniejszej

• Endometrioza

Każda kobieta zgłaszająca się do ginekologa będzie miała przeprowadzoną odpowiednią do sytuacji diagnostykę. W przypadku młodych kobiet z pierwotnym bolesnym miesiączkowaniem będzie to badanie fizykalne. Natomiast u kobiet z wtórnym bolesnym miesiączkowaniem niezbędne okazać się może wykonanie usg miednicy, wymazu mikrobiologicznego, histeroskopii lub niekiedy nawet laparoskopii.

Leczenie pierwotnego bolesnego miesiączkowania polega na zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. naproksen, kwas mefenamowy, ibuprofen), które są inhibitorami prostaglandyn. Należy jednak pamiętać o ich działaniach niepożądanych, dlatego zalecana bywa konsultacja w przypadku ich używania. Stosowana bywa także hormonalna antykoncepcja, która hamując owulację zmniejsza ból. Zauważono też, że poziom wapnia i magnezu może wpływać na dolegliwości bólowe, dlatego czasem niezbędna jest suplementacja tych pierwiastków w stosunku 1:2. W przypadku wtórnego bolesnego miesiączkowania niezbędne jest leczenie choroby podstawowej.

