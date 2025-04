Dolegliwości bólowe

Szybkiej interwencji lekarskiej wymaga przede wszystkim sytuacja, w której dochodzi do skrętu torbieli jajnika, czemu towarzyszy nagły silny ból w dole brzucha, nudności i wymioty, omdlenia, uczucie niepokoju oraz szybko pogarszające się samopoczucie. Dolegliwości bólowe najczęściej mają ostry, kolkowy charakter.

Reklama

Objawy te nie są charakterystyczne wyłącznie dla skrętu torbieli – podobne dolegliwości spotyka się przy pęknięciu torbieli, a także w przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia przydatków lub pękniętej ciąży pozamacicznej. Dlatego ważne jest jak najdokładniejsze opisanie lekarzowi charakteru, okoliczności i czasu wystąpienia symptomów.

Jeżeli doszło do skrętu torbieli, oznacza to, że zaciśnięte zostały naczynia krwionośne doprowadzające krew do jajnika. W takim przypadku konieczna jest pilna operacja i usunięcie torbieli w celu zapobiegnięcia martwicy jajnika.

Czytaj też: Co to jest torbiel jajnika i jakie są jej przyczyny?

Pęknięcie torbieli

Pęknięcie torbieli zazwyczaj przebiega nieco łagodniej, jednak może być również bardzo poważnym problemem.

Do pęknięcia torbieli może dojść samoistnie lub podczas urazu, a nawet podczas badania ginekologicznego. W zależności od rodzaju i wielkości torbieli objawy mogą być ledwie zauważalne, pod postacią lekkiego pobolewania w podbrzuszu – jak w przypadku małych cyst czynnościowych, lub mogą narastać stopniowo i, prowadząc do wstrząsu, stanowić nawet zagrożenie życia.

Wylanie się zawartości torbieli do jamy brzusznej powoduje podrażnienie otrzewnej i w konsekwencji silny ból, nudności i wymioty. Gdy pęknięciu ulega torbiel endometrialna grozi to rozprzestrzenieniem się choroby i wszczepieniem „wysepek” błony śluzowej macicy do innych narządów. Z kolei po pęknięciu torbieli zapalnej, z ropną zawartością, dochodzi do rozsiewu infekcji na całą jamę brzuszną.

Przy pęknięciu torbieli jajnika sposób postępowania jest uzależniony od jej rodzaju, zawartości i nasilenia występujących objawów. Jeśli są one niewielkie, a torbiel miała charakter czynnościowy, nie ma konieczności przeprowadzania operacji. Potrzeba taka może zaistnieć w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jajnika lub występuje silne krwawienie.

Czytaj też: Jak zwalczyć nawracające torbiele jajników?

Reklama

Inne okoliczności

Operacja staje się konieczna nie tylko, gdy pojawią się nagłe, ostre objawy i komplikacje związane z obecnością cysty. O chirurgicznym usunięciu torbieli należy również pomyśleć, gdy z powodu swoich rozmiarów zaczyna ona uciskać narządy sąsiednie – pęcherz moczowy i jelita. Pacjentki, u których zdiagnozowano obecność torbieli powinny zatem zwracać uwagę, czy nie zwiększa się u nich częstość parcia i oddawania moczu, oraz czy nie występują bóle przy wypróżnianiu.