Dane dotyczące zachorowań na koronawirusa pokazują, że objawy skórne są ważnym objawem zakażenia. Naukowcy z King's College London na podstawie informacji zebranych w aplikacji COVID Symptom Study uznali, że symptomy skórne koronawirusa można potraktować jako czwarty kluczowy objaw po gorączce, kaszlu i utracie węchu lub smaku.

Zmiany skórne przy koronawirusie podzielono na trzy rodzaje:

Spis treści:

Lekarze u zakażonych koronawirusem obserwują różnorodne objawy skórne. Często pojawia się wysypka przypominająca ospę wietrzną oraz pokrzywka (bąble, jak po poparzeniu pokrzywą). Wysypka występująca przy koronawirusie może:

​W przypadku wystąpienia wysypki należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ niektóre jej postaci wymagają leczenia. W zakażeniu koronawirusem objaw w postaci wysypki na ogół samoistnie ustępuje w ciągu kilku-kilkunastu dni.

Jednym z objawów skórnych koronawirusa są zmiany występujące w obrębie palców stóp lub rąk w postaci plam przypominających odmrożenia z pęcherzami i owrzodzeniem, tzw. palce covidowe. Ten objaw występuje w różnych okolicznościach: jako pierwszy, jako jedyny objaw zakażenia koronawirusem lub jako jeden z objawów.

Dlatego w przypadku wystąpienia fioletowych lub ciemnych plam z pęcherzami na palcach i skórze stóp czy rąk, można podejrzewać zakażenie koronawirusem. Szczególnie jeżeli towarzyszy temu gorączka, kaszel i inne objawy infekcji.

Zalecany jest kontakt z lekarzem i leczenie maścią z hydrokortyzonem lub innymi preparatami przepisanymi przez specjalistę.

Lekarze zauważają, że objaw skórny koronawirusa w postaci plam na palcach częściej rozwija się u zakażonych dzieci i młodzieży.

Palce covidowe to objaw, który może występować tylko na palcach lub obejmować resztę stopy lub dłoni (rzadziej). Zmiany skórne przeważnie pojawiają się najpierw na jednym lub kilku palcach nogi, początkowo mogą być jasnoczerwone, stopniowo ciemniejąc do koloru fioletowego. Zdarza się też, że palce robią się od razu fioletowe. Palce mogą również puchnąć, pokryć się owrzodzeniami, pęcherzami, zmianami ropnymi. Niekiedy towarzyszy temu ból oraz swędzenie.

Objawy skórne koronawirusa w postaci palców covidowych najczęściej ustępują samoistnie po ok. 10-14 dniach. Zdarza się, że objaw utrzymuje się dłużej. W przypadku jego pojawienia się, należy skontaktować się z lekarzem.