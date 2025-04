Udar cieplny to skutek przegrzania organizmu. Sprawdź, jak go rozpoznać i co powinnaś zrobić, gdy zauważysz jego objawy:

Jakie mogą być przyczyny udaru cieplnego?

Udar cieplny (najczęściej nazywany słonecznym, choć nie tylko słońce może wywołać tę dolegliwość)) najczęściej następuje na skutek długiego opalania, ale też może go wywołać długotrwałe działanie promieni na samą głowę i kark. Inne sytuacje grożące przegrzaniem to przebywanie w dusznym, gorącym pomieszczeniu, czy duży wysiłek fizyczny.

Jak rozpoznać objawy udaru cieplnego?

Do udaru cieplnego dochodzi, gdy ciało nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru ciepła. Prowadzi to do osłabienia organizmu, przyspieszenia pulsu i wzrostu ciśnienia krwi. Występują:

Skóra jest sucha, gorąca, może być czerwona, a nawet poparzona.

Jak udzielić pierwszej pomocy przy udarze cieplnym?

Jeśli chory jest przytomny, pomóż mu przejść do cienia lub dobrze wywietrzonego pomieszczenia. Następnie wykonaj następujące czynności:

ułóż chorego w pozycji półsiedzącej

rób mu zimne okłady na głowę

podawaj chłodne, bezalkoholowe napoje.

Jeśli straci przytomność, zadzwoń po pogotowie! Gdy oddycha, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej. Jeżeli jego klatka piersiowa się nie unosi, rozpocznij sztuczne oddychanie.

