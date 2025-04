Mądrze wybieraj porę spacerów

Jeśli do tej pory wybierałaś się z maluszkiem na spacer bez patrzenia na zegarek, latem musisz zmienić swoje przyzwyczajenia. Z pewnością spacery w samo południe nie są najlepszym pomysłem. Lekarze pediatrzy zgodnie twierdzą, że największy upał (czyli między 11.00 a 15.00) najlepiej przeczekać z maluchem w domu. Spacer w takich warunkach mógłby doprowadzić u dziecka do oparzeń słonecznych lub udaru cieplnego. Najlepszym pomysłem będzie wyjście dwukrotne na spacer tuż po śniadaniu, kiedy powietrze nie jest jeszcze rozgrzane, a także pod wieczór, kiedy słońce nie grzeje już tak mocno.

Wybór kremu przeciwsłonecznego

Pamiętaj, by smarować swoje dziecko kremem z filtrem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla dzieci. Przed zakupem koniecznie spójrz na SPF (z ang. Sun Protection Factor), który informuje w jakim stopniu preparat chroni skórę przed promieniami słonecznymi. Dla dzieci najodpowiedniejsze są kremy z faktorem 30+, które zapewniają wysoką ochronę.

Wiek dziecka, a krem przeciwsłoneczny

Stosowanie kremów przeciwsłonecznych najlepiej rozpocząć w momencie, kiedy maluszek skończy pół roku. Wcześniejsze stosowanie kremów nie jest zdrowe dla niedojrzałej skóry. Dla półrocznego dziecka wybieraj jednak preparaty zawierające filtry fizyczne (mineralne). Nie wnikają one w głąb skóry, tylko tworzą na jej powierzchni nieprzepuszczalną barierę dla promieni słońca.

Gdy twój smyk skończy trzylatka możesz rozpocząć u niego używanie kosmetyków z filtrami chemicznymi, które zapewniają lepszą ochronę, wnikając w głąb skóry.

Pora nakładania kremu

Wybierając się z maluchem na dwór, postaraj się nakładać krem na jego skórę minimum 15 minut przed spacerem. Pamiętaj, że jeśli posmarujesz dziecko tuż przed wyjściem, specyfik zacznie działać dopiero po około 20 minutach, więc do tego czasu skóra malca będzie pozbawiona ochrony.

Smarując maluszka kremem, nie omijaj pieprzyków ani naczyniaków!

Smarując delikatną skórę dziecka, nigdy nie żałuj kosmetyku. Gdy za oknem świeci słońce, średnio jedna tubka kremu przeciwsłonecznego powinna wystarczyć na tydzień.

Pamiętaj, że nadmiar kosmetyków przeciwsłonecznych może być niezdrowy dla skóry dziecka. Dlatego też posmaruj dziecko raz, a po godzinnym spacerze schowajcie się w cieniu pod drzewem lub parasolem, albo zakończcie spacer.

Pamiętaj, by krem nakładać na całą powierzchnię małego ciała, bo zwykłe ubranie może przepuszczać dużą część promieni słonecznych.

Ochrona oczu

Latem oprócz kremu ochronnego przyda się twojemu maluchowi czapeczka z daszkiem lub okularki z ciemnymi szkłami, które ochronią oczy dziecka. To bardzo ważne, gdyż według naukowców promienie słoneczne mogą przyczynić się nawet do rozwoju krótkowzroczności. Wybierając okulary dla swojego malucha lepiej zrezygnuj z nadmorskich stoisk. Kupuj je tylko w sklepie optycznym, sprawdzając czy zapewniają ochronę przeciwko trzem typom promieniowania słonecznego: UVA, UVB i UVC. Najlepsze okulary to te, które mają polaryzowane szkła, bo skutecznie zmniejszają siłę światła odbijanego od powierzchni.

Ochrona główki dziecka

Oprócz kremu i okularków twój maluszek podczas letnich spacerów powinien mieć osłoniętą główkę, ponieważ to właśnie ona najszybciej się nagrzewa. Czapeczka powinna mieć daszek, a także klapki na uszy (płatki uszu szybko się opalają) i na kark. Gdy jesteście w cieniu, a maluch zaśnie będąc w wózku z postawioną budką możesz spokojnie zdjąć materiał z główki.

Uważajcie na odwodnienie

Latem, gdy temperatura jest wysoka łatwo o odwodnienie małego organizmu. Objawy odwodnienia można z łatwością przegapić, a wystarczy lekkie zachwianie się równowagi wodnej w organizmie, by doprowadzić do kłopotów, na przykład problemów z pracą nerek. Dlatego też podawaj jak najczęściej maluchowi przegotowaną wodę źródlaną, a jeśli karmisz piersią idealne będzie twoje mleko.

Obserwuj dziecko

Jeśli zauważysz, że maluch jest rozgrzany, przelewa się przez ręce, wymiotuje, a skóra ma czerwony bądź szary odcień, nie czekaj i jak najszybciej przenieś dziecko w ocienione miejsce, podaj picie i zrób chłodne kompresy. Nie zwlekaj i wezwij pogotowie. Objawy wskazują na udar cieplny.

Jeśli skóra malucha jest czerwona, swędzi i piecze postaraj się jak najszybciej obłożyć zmienione miejsca opatrunkami z chłodną wodą, a następnie posmaruj kremem, który złagodzi objawy (np. Alantan). Objawy wskazują na oparzenie słoneczne.

