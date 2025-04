Oprac. lek. med. Małgorzata Drabek

Polskę nawiedziła fala upałów, termometry wskazują 30–33 st. C w cieniu.

Tego typu komunikaty meteorologiczne w środku lata cieszą wszystkich korzystających z urlopów i wakacji. Ale taka aura niesie ze sobą niebezpieczeństwo przegrzania organizmu i powstaje ryzyko wystąpienia udaru słonecznego, zwanego także udarem cieplnym.

Kto jest najbardziej narażony na udar słoneczny?

Narażone są szczególnie małe dzieci i osoby starsze oraz:

osoby długo przebywające na słońcu (lub w zamkniętych, nieprzewiewnych pomieszczeniach, np. w aucie)

osoby pracujące fizycznie podczas upałów

osoby z zaburzoną termoregulacją organizmu (np. osoby z chorobami serca, cukrzycą, pozostające pod wpływem alkoholu lub niektórych leków).

Przy udarze słonecznym dochodzi do nadmiernego nagromadzenia ciepła w ustroju, odwodnienia i utraty elektrolitów.

Udar słoneczny – objawy

Jeśli po dłuższej ekspozycji na promieniowanie UV występują takie objawy jak:

osłabienie

bóle i zawroty głowy

gorączka i dreszcze

przyśpieszone tętno

zaburzenia widzenia „mroczki”

szum w uszach

nudności i wymioty

oparzenia skóry

to są to symptomy udaru słonecznego.

Jak pomóc osobie z udarem słonecznym?

Aby pomóc osobie mającej objawy udaru słonecznego, należy:

umieścić ją w zacienionym, chłodnym miejscu

napoić ją niezbyt zimnym płynem

stosować chłodne, wilgotne okłady na głowę i oparzone powierzchnie skóry.

Jeśli objawy nie ustępują albo wręcz się nasilają, konieczna jest konsultacja z lekarzem. A w ciężkich stanach, gdy występują zaburzenia świadomości bądź utrata przytomności, konieczne jest rozpoczęcie resuscytacji i wezwanie pogotowia ratunkowego.

Naturalne leczenie udaru i oparzeń – leki homeopatyczne

Na objawy udaru słonecznego



Pomocne może być także zastosowanie poniższych leków homeopatycznych, które warto posiadać w apteczce podróżnej:

ACONITUM 9CH : objawy występujące nagle, chory jest pobudzony i niespokojny, skóra zaczerwieniona i sucha, występuje silne pragnienie.

BELLADONNA 9CH : pulsujący ból głowy, twarz zaczerwieniona, błyszczące oczy, nadwrażliwość na hałas i światło.

APIS MELLIFICA 15CH : ból głowy, senność, skóra różowo-czerwona, lekko obrzęknięta, poprawa od chłodnych okładów, brak pragnienia.

Powyższe leki stosujemy po 5 granulek podjęzykowo (ew. rozpuszczone w małej ilości wody), pojedynczo lub naprzemiennie.

Na oparzenia słoneczne



Dość częstym skutkiem ubocznym oddziaływania promieni UV są oparzenia skóry, najczęściej są to oparzenia I lub II stopnia. Jeśli objawy nie ustępują lub wręcz nasilają się, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.

Jak można pomóc w takim wypadku osobie oparzonej?

I stopień oparzenia: występuje rumień i obrzmienie skóry

Stosujemy wtedy:

chłodne okłady na skórę

HOMEOPLASMINE – maść łagodząca stan zapalny

leki homeopatyczne:

APIS MELLIFICA 15CH: skóra różowa lub jasno czerwona, lekko obrzęknięta, uczucie pieczenia, poprawa od chłodnych okładów. Podajemy 5 granulek co 1–2 h.

BELLADONNA 9CH: skóra czerwona, boleśnie tkliwa, niekiedy uczucie pulsowania. Podajemy 3–5 razy po 5 granulek.

II stopień oparzenia: występuje zaczerwienienie, bolesne obrzmienie i pęcherze na skórze

Stosujemy wtedy:

opatrunek sterylny

maści z jonami srebra

leki homeopatyczne:

CANTHARIS 9CH: silne zaczerwienienie, ból, duże pęcherze wypełnione płynem. Podajemy 5 granulek co 1 h aż do uzyskania poprawy.

RHUS TOXICODENDRON 9CH: liczne drobne pęcherzyki, skóra zaczerwieniona, uczucie pieczenia i swędzenia, poprawa od ciepłego okładu (zimny okład nasila świąd). Podajemy 3–5 razy po 5 granulek do uzyskania poprawy.

HAMAMELIS 9CH: zaczerwienienie, duża bolesność, pęcherze krwawiące. Podajemy po 5 granulek 3–5 razy.

Jak uniknąć oparzeń słonecznych?

Pod wpływem promieniowania UV skóra wytwarza ważną dla organizmu witaminę D3, zatem z kąpieli słonecznych jak najbardziej należy korzystać, ale zawsze trzeba zachować umiar i ostrożność.

W tym celu warto przestrzegać następujących zaleceń profilaktycznych:

nie wystawiać się na słońce w godzinach od 11.00 do 15.00, gdyż wtedy promieniowanie UV jest najsilniejsze

chronić skórę przed działaniem promieni UV przez: zakładanie jasnych okryć, zwłaszcza na głowę stosowanie kremów z filtrem UV przy dłuższej ekspozycji na promienie słoneczne unikanie bezpośredniego nasłonecznienia (przebywanie w cieniu lub pół cieniu)

nawadniać organizm (1,5–2 litrów na dobę)

unikać alkoholu w upały.

Radosnego, słonecznego lata!

