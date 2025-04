Uwaga- infekcja

Gdy za oknem robi się deszczowo i chłodno, dociera do nas coraz mniej promieni słonecznych. To, dlatego stajemy się rozdrażnione, nie mamy na nic ochoty i trudno nam się skupić na codziennych obowiązkach. Buntuje się nie tylko psychika.

W okresie jesienno-zimowym narzekamy na senność, stajemy się też mniej odporne na infekcje. Gdy dodatkowo osłabią nas przemęczenie i stres, organizm staje się bezbronny wobec ataku m.in. bakterii, wolnych rodników i wirusów chorobotwórczych. Dlaczego tak się dzieje?

W chwili silnego stresu, w organizmie wydziela się kortyzol. Dzięki temu hormonowi w trudnych momentach jesteśmy w stanie zmobilizować się do działania. Niestety, długotrwały stres wpływa na organizm zupełnie odwrotnie.

Zaburza pracę układu odpornościowego, przyczynia się również do przedwczesnego starzenia wszystkich jego komórek. Nie może on wówczas dobrze spełniać swojej roli. Powoduje nieustanne uczucie niepokoju, a także utrudnia spokojny sen. Sprawia, że mniejszą uwagę zwracamy na to, co jemy - niektórzy "zajadają" emocje, inni zupełnie tracą apetyt.

Tak rozstrojony organizm nie ma szansy prawidłowo funkcjonować, a więc bronić się przed atakiem chorobotwórczych drobnoustrojów.

Aby zwalczyć negatywne skutki stresu i wzmocnić układ odpornościowy wyznacz sobie żelazne zasady, które towarzyszyć ci będą każdego dnia. Oto nasze wskazówki.



Niezbędny ruch

Wysiłek fizyczny pomaga pozbyć się napięcia nerwowego, wzmacnia organizm i przedłuża życie. Aby dał pożądane efekty, ćwiczyć należy 3-4 razy w tygodniu po przynajmniej 30 minut. Ważne! Wysiłek powinien być dostosowany do twoich możliwości i nie powinien obciążać stawów. Wybierz np. pływanie, jazdę na rowerze, gimnastykę czy energiczne spacery z kijkami.



Odpoczynek!

Twoje usilne starania o dobrą formę nie dadzą zadowalających rezultatów, jeśli nie będziesz umiał się odprężać. Codziennie znajdź chwilę na swoje ulubione hobby. Oderwanie myśli od służbowych czy domowych obowiązków jest koniecznym punktem walki ze stresem. Po całym dniu wygospodaruj sobie czas na obejrzenie ulubionego filmu, lekką pracę w ogródku, krótką drzemkę czy ciepłą kąpiel.

Wieczorem wywietrz pokój, wypij też herbatkę z melisy lub kozłka lekarskiego. Zadbaj, aby w nocnym odpoczynku nie przeszkadzały ci włączony telewizor czy radio.

Pamiętaj, że podczas snu organizm najlepiej się regeneruje i tym samym wzmacnia swoją odporność. Aby mu to umożliwić, należy spać przynajmniej 8 godzin.



Dieta

Aby wzmocnić siły obronne organizmu i zwiększyć odporność na codzienny stres, należy zadbać o prawidłowy jadłospis. Nie powinno w nim zabraknąć:

świeżych warzyw i owoców,

chudego mięsa i ryb,

nabiału, zwłaszcza, tego zawierającego, bakterie probiotyczne,

suplementy diety.

Słodycze warto zastąpić garścią suszonych owoców lub orzechów.

Pij maksymalnie do 2 filiżanek kawy dziennie. Jej nadmiar powoduje, bowiem rozdrażnienie, a także wypłukuje z organizmu witaminy oraz minerały.

Czarną herbatę natomiast można z powodzeniem zastąpić herbatą zieloną, czerwoną lub ziołową.

Jerzy Antoniak

źródło: artelis.pl