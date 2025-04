Sprawdź to sam

Czy zdarza ci się kupować więcej słodkich produktów, niż mógłbyś zjeść w ciągu jednego wieczora? Czy budzisz się w nocy, by zjeść jakąś czekoladkę lub cukierka? Czy częstowany ciastem bierzesz i zjadasz je od razu? Jeśli twoje odpowiedzi są twierdzące, może to być znak, że jesteś uzależniony od słodyczy.

Niektórzy badacze porównują niepohamowany pęd do słodyczy do narkomanii czy alkoholizmu. Inni wskazują, że nie spełnia on kryteriów uzależnienia. Na pewno wspólną cechą tych chorób jest dążenie do poczucia przyjemności. I mimo że słodycze bezpośrednio nie powodują zaburzeń fizycznych czy psychicznych, cały proces związany z uzależnieniem wygląda tak samo. Silny pociąg do określonej substancji, połączony z bardzo silną reakcją psychiczną na jej brak, jest pierwszym krokiem do poważnych problemów w różnych sferach naszego życia. Krok raz postawiony cofnąć jest niezwykle ciężko.

Nieustanna chęć zjedzenia czegoś słodkiego to sygnał, że mamy zaniżony poziom cukru w organizmie. Rozwiązaniem nie jest jednak zjedzenie dwóch batoników i czekolady w celu jego podniesienia. Przede wszystkim należy prowadzić racjonalną politykę żywieniową i pozbyć się złych nawyków związanych z jedzeniem. Jest to jednak proces długofalowy.

Polecamy: Na czym polega dieta czekoladowa?

Reklama

Wszystko w twojej głowie

Wyjątkowa słabość do słodyczy to problem mający podłoże psychiczne. Zawarte w nich składniki powodują wydzielanie serotoniny – związku odpowiadającego za dobre samopoczucie. Ale musimy zdać sobie sprawę, że ograniczając dzienne spożycie słodkich produktów nasz organizm ze wzmożoną siłą będzie się ich domagał. Kluczowe wydają się być samokontrola oraz jedzenie tzw. zamienników, stosowanych na przykład podczas zwykłej diety.

Zamiast cukru używaj miodu, który składa się z łatwo przyswajalnych cukrów prostych – glukozy i fruktozy. Zamiast ulubionych ciasteczek na deser zjedz pucharek lodów owocowych, których podstawowym składnikiem jest woda. Poza tym lody (jeśli są bez słodkiej polewy) są niskokaloryczne i nie zawierają szkodliwych dla zdrowia składników.

Reklama

Efekty uzależnienia

Najbardziej widocznym efektem uzależnienia od słodyczy jest oczywiście nadwaga. Zbędne kilogramy, pojawiające się nie wiadomo kiedy i skąd, to problem o zasięgu globalnym. Ale w konsekwencji prowadzi on do dużo poważniejszych dysfunkcji naszego ciała. Trwałe wykrzywienie kości, obciążony kręgosłup czy szereg chorób układu krwionośnego i serca to tylko kilka z nich. Dlatego warto zwracać uwagę na sygnały uzależnienia od słodyczy i zacząć zmieniać nawyki.

Czytaj też: Uważaj na bomby kaloryczne!