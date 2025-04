To, że od cukru można się uzależnić, to nie mit. Słodkości potrafią wywołać nie tylko uzależnienie psychiczne, ale i uzależnienie fizyczne! Dowiedz się więcej na ten temat.

Jak objawia się uzależnienie fizyczne od słodyczy?

Uzależnienie fizyczne to właściwie rozchwianie organizmu, do którego dochodzi w sytuacji częstego spożywania słodyczy. Cukier powoduje skok stężenia glukozy. Wtedy organizm wypuszcza do krwi dużą ilość insuliny, żeby glukozę zneutralizować. Po wyrzucie insuliny, poziom glukozy gwałtownie spada, a to powoduje ponowne uczucie głodu i ochotę na coś słodkiego.

Jak objawia się uzależnienie psychiczne od słodyczy?

O uzależnieniu psychicznym mówimy wtedy, gdy organizm jest przyzwyczajony do otrzymywania słodkiej nagrody, np. zawsze po obiedzie. To uzależnienie nie jest uwarunkowane tym, co się dzieje we krwi. Wiąże się natomiast z ośrodkiem nagrody w mózgu.

Jak walczyć z uzależnieniem fizycznym od słodyczy?

W pokonaniu uzależnienia fizycznego pomóc może przejście na dietę niskowęglowodanową. Z jadłospisu należy wyeliminować cukry, mąki i ziarna, a zamiast nich wprowadzić produkty zawierające mało węglowodanów.

Inny sposób, to spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicznym, a więc węglowodanów, które wchłaniają się powoli. Dzięki temu poziom glukozy we krwi będzie wzrastał wolno. Wybierajmy produkty pełnoziarniste, łączmy je z produktami bogatymi w białko.

Jak pokonać uzależnienie psychiczne od słodyczy?

Aby je przezwyciężyć, należy zastąpić przyjemność, jaką wywołuje cukier, czymś innym, co lubimy. Sprawdzić się tutaj może np. odraczanie przyjemności. Warto odłożyć pomysł na „małe co nieco” na później, a gdy nadejdzie już czas sprawdzić, czy nadal mamy na nią ochotę.

Jak postępować, gdy wygramy z uzależnieniem od słodyczy?

Nie najadaj się produktami „zero kalorii”. Organizm wyczuje słodki smak, a to wystarczy do wydzielenia insuliny. Glukoza do krwi nie dotrze, a ta, która jeszcze była, zostanie zneutralizowana. Skończy się to jeszcze większym głodem.

i wybieraj produkty o małej ilości cukru na 100 g. Sięgaj po produkty ze słodzikami zamiast cukru. Wybór słodzików jest bardzo duży i najlepiej samodzielnie sprawdzić, jaki rodzaj będzie dla nas najlepszy.

na podstawie materiałów prasowych Guiltfree.pl

