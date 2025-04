Czekolada chroni przed zawałem serca, udarem mózgu, czy innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego – czy to możliwe? Silne dowody na tak pozytywne działanie czekolady zdobyli naukowcy z uniwersytetu w Poczdamie. Po 8 latach obserwacji grupy ponad 19000 ochotników w wieku 35-65 lat stwierdzili, że spożywanie 6 gramów ciemnej czekolady dziennie potrafi zmniejszyć ryzyko zawału serca czy udaru mózgu aż o 39%.Prawdopodobnie za tak spektakularne działanie odpowiedzialne są flawonole – związki organiczne występujące bogato w kakao (dlatego najlepsze działanie wykazały czekolady o wysokiej zawartości kakao). Flawonole podwyższają poziom tlenku azotu (NO) w organizmie. Tlenek azotu z kolei ma bardzo pozytywny wpływ na nasze naczynia. Reguluje między innymi napięcie ściany naczyń krwionośnych i co za tym idzie, również ciśnienie tętnicze krwi. Hamuje ponadto agregację płytek krwi. Działa więc pozytywnie na główne czynniki ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych. Tak jak we wszystkim potrzebne jest zachowanie zdrowego rozsądku, tak i w spożywaniu czekolady powinniśmy zachować umiar. Nadmierna jej konsumpcja może nam bowiem bardziej zaszkodzić niż pomóc, prowadząc do nadwagi, będącej z kolei jednym z ważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo – naczyniowych. Czekoladowa terapia musi zatem pozostać marzeniem. (kp/am)

