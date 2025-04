Wakacje we Włoszech



Włochy to niepowtarzalny klimat, piękne widoki i wyjątkowo smaczne jedzenie – nic dziwnego, że co roku są celem wakacyjnych podróży milionów turystów. Możemy odpoczywać w kilkuset kurortach kontynentalnych Włoch, a także na romantycznych wyspach takich jak Capri czy Giglio. Nie można zapomnieć także o Sycylii i Sardynii – sławnych na całym świecie i przyciągających najwięcej polskich turystów.

Gdzie zatem najlepiej odpoczywać we Włoszech? Oto kilka naszych propozycji!

1. Capri

Capri to włoska wyspa na Morzu Tyrreńskim w Zatoce Neapolitańskiej. Słynie z majestatycznych, wapiennych skał i kwitnących ogrodów. Co ciekawe, na Capri mieszka lub mieszało wiele gwiazd, słynne osobistości wybierają to miejsce także na wakacyjne wyjazdy. Nic dziwnego, trudno oprzeć się tak pięknym krajobrazom!

2. San Remo

San Remo to miasto w północno-zachodnich Włoszech, najpowszechniejszy cel turystyczny włoskiej Riwiery. Słynie z Festiwalu Piosenki Włoskiej – prototypu Konkursu Piosenki Eurowizji.

3. Rimini

Rimini to włoskie miasto nad Morzem Adriatyckim, tętniące życiem, pełne restauracji, barów i hoteli. Stanowi jedno z najpopularniejszych miejsc turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. W centrum miasta znajdują się dwa krótkie odcinki plaż, na których nie trzeba płacić – większość plaż jest jednak płatnych.

4. Positano

W przewodnikach Positano opisywane jest często jako jedno z najpiękniejszych miast Włoch. Strome zbocza łączą się tu z lazurowym morzem, tworząc zapierający dech krajobraz. Na uwagę zasługuje też śródziemnomorska zabudowa, zielone ogrody i liczne kawiarnie.

5. Amalfi

Amalfi to dawna kolonia rzymska położona na przecięciu szlaków handlowych. Tajemnicze groty, postrzępione klify i romantyczne zatoczki to znaki rozpoznawcze tego urokliwego miejsca.

6. Brucoli

Leży na Sycylii i jest najbardziej wysuniętym w kierunku równika kurortem Włoch. Będąc w Brucoli – poza leżakowaniem na plaży – warto odwiedzić Syrakuzy.

7. Mondello

Idealne miejsce na wczasy i błogie leniuchowanie! Mondello leży zaledwie 11 km od gwarnego Palermo. To mały nadmorski kurort będący niegdyś wioską rybacką. Znajdziemy tu piękną dwukilometrową, piaszczystą plażę.

