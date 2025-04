Groźne zakażenia wirusowe – nie lekceważ profilaktyki!

Istnieje całe mnóstwo drobnoustrojów, które mogą uczynić znaczne spustoszenia w naszym organizmie. Główne z nich to wirusy zapalenia wątroby, wirus HIV, wirus brodawczaka ludzkiego, ludzkiej białaczki z komórek T oraz wirus grypy. Większość z nich znamy i jesteśmy świadomi zagrożenia jakie niesie ze sobą infekcja. Jednak często zapominamy o profilaktyce...

Wirus grypy

Grypa to choroba zakaźna, wywołana wirusem grypy. Jest to infekcja charakterystyczna dla okresu jesienno-zimowego i wiosennego. Do infekcji zwykle dochodzi wtedy, gdy nasza odporność ulegnie osłabieniu. Objawami grypy sezonowej są: znaczne osłabienie, łamanie w kościach, gorączkę z dreszczami, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, czasem też bóle gardła, katar, kaszel. Należy wiedzieć, że niedoleczona grypa może spowodować powikłania ze strony płuc, serca, układu nerwowego i nerek.



Wirusowe zapalenie wątroby (WZW)

Wirusowe zapalenie wątroby to choroba wynikająca z infekcji określonym wirusem. W naszym kraju najczęściej dochodzi do infekcji wirusem HBV i HCV. Wirus typu A występuje bardzo rzadko, a wirusy D i E prawie wcale. Objawami mogącymi sygnalizować infekcję WZW mogą być objawy grypopodobne oraz ze strony przewodu pokarmowego. Wirusem HBV i HCV możemy zarazić się przez kontakt z zakażoną krwią. Należy pamiętać, iż starczy nawet kropla krwi, by ulec zakażeniu. (Krew może znajdować się także w wydalinach i wydzielinach). WZW zwiększają ryzyko marskości i raka wątroby.



Wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV)

Wirus HIV (Human Immunodeficiency Virus) to powszechnie znany nam wirus, budzący wiele nieprzyjemnych odczuć i sprzyjający piętnowaniu osób będących jego nosicielami. Wirus HIV bardzo osłabia odporność organizmu, a infekcja w końcowym stadium przybiera postać syndromu nabytego niedoboru odporności (AIDS). O infekcji HIV mogą świadczyć objawy grypopodobne, wysypka i powiększenie węzłów chłonnych po około 3-6 tygodniach od ekspozycji na wirus. Wirusem HIV można zarazić się drogą krwi, seksualną (nasienie, wydzielina pochwowa) i wewnątrzmaciczną (płód od matki). Matki zakażone wirusem HIV mogą zainfekować dziecko wówczas gdy karmią je piersią.



Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)

Wirus HPV (Human Papilloma Virus ) typy: 16 i 18 są odpowiedzialne za ponad 70% przypadków nowotworów szyjki macicy. Początkowo nie obserwuje się objawów infekcji. Wirus przekazywany jest drogą seksualną lub kontakt ze skórą genitaliów partnera. Infekcja HPV może przez długi czas przebiegać bezobjawowo. W zaawansowanym stadium choroby można zaobserwować krwawienia międzymiesiączkowe lub po stosunku seksualnym. Kłykciny kończyste – zwane też brodawkami płciowymi rozwijają się na skutek infekcji HPV typu 6 i 11.

Wirus ludzkiej białaczki z komórek T (HTLV)

Do infekcji wirusem HTLV dochodzi rzadko, jednak nie oznacza to braku zagrożenia. Wirus przenoszony jest przez krew, nasienie i mleko matki. Objawy zakażenia nie są specyficzne, bowiem obejmują objawy grypopodobne. Dopiero badając krew można się dowiedzieć o chorobie. Stwierdza się wówczas obecność specyficznych przeciwciał, a także obniżenie poziomu płytek krwi i czerwonych krwinek. Proces rozwoju wirusa może trwać od kilku do kilkudziesięciu lat.

Profilaktyka infekcji wirusowych przenoszonych drogą płciową:

1. Szczepienia przeciw WZW typu B i HPV.

2. Wierność seksualna – unikanie seksu z wieloma partnerami.

3. Antykoncepcja mechaniczna (prezerwatywy).

4. Zwalczanie narkomanii.

5. Unikanie ekspozycji na krew, wydzieliny i wydaliny ludzkie mogące zawierać krew.

6. Utrzymywanie higieny intymnej.

7. Unikanie korzystania z miejskich szaletów.

8. Unikanie używania przyborów higienicznych przez dwie lub więcej osób.

Profilaktyka grypy:

1. Unikanie przebywania w zatłoczonych miejscach.

2. Częste mycie rąk.

3. Dbałość o prawidłowe odżywienie i wysypianie się.

4. Higiena ciała i otoczenia.

5. Częste wietrzenie pomieszczeń.

6. Szczepienie w razie potrzeby.