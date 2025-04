Nie dość, że nie spełniają żadnej ważnej funkcji, potrafią wywołać mnóstwo nieprzyjemnych dolegliwości! Poznaj 7 części ludzkiego ciała, które są całkowicie bezużyteczne!

Wyrostek robaczkowy

W czasach prehistorycznych, gdy ludzie żywili się głównie pokarmami roślinnymi, wyrostek robaczkowy wspierał układ pokarmowy w trawieniu ciężkostrawej celulozy zawartej w tego typu produktach. Obecnie przypomina o sobie najczęściej w niezwykle nieprzyjemny i bolesny sposób - podczas zapalenia wyrostka robaczkowego.

Kość ogonowa

Ostatni odcinek kręgosłupa to kolejna z rzeczy, które do niczego nam nie służą. Kość ogonowa to nic innego jak... pozostałość po ogonie, który najprawdopodobniej służył naszym prapraprapra przodkom w równoważeniu postawy. Jednak od kiedy człowiek nauczył się chodzić na dwóch nogach, ogon okazał się zbędny, stopniowo redukując się do kilku centymetrów kości guzicznej.

Zęby mądrości

Dawno, dawno temu, zęby mądrości najprawdopodobniej pomagały w rozdrabnianiu i żuciu pokarmów roślinnych. Obecnie dla wielu z nas są źródłem nieustającej udręki: począwszy od momentu kiedy zaczynają się wyżynać (zwykle między 17 a 25 rokiem życia), na próchnicy, stanach zapalnych i bolesnym wyrywaniu kończąc.

Zatoki przynosowe

Nie do końca wiadomo, po co właściwie nam zatoki przynosowe. Kiedyś prawdopodobnie wzmacniały węch, tak potrzebny podczas polowania w ciągu dnia i wyczuwania zagrożenia nocą. Niektórzy przypuszczają, że obecnie również mogą pełnić kilka przydatnych funkcji (np. wzmacniać rezonans naszego głosu czy zmniejszać ciężar przodu czaszki), jednak na pewno są przede wszystkim zmorą ludzi, których kiedykolwiek dotknęło zapalenie zatok...

Migdałki

Migdałki mają chronić gardło przed szkodliwymi drobnoustrojami, które wdychamy. Produkują antygeny, dzięki którym powstają przeciwciała - bezpośrednia broń organizmu w walce z patogenami. Niestety, ponieważ migdałki są bardzo podatne na infekcje, przez większość czasu zamiast chronić przed chorobą, same mogą stać się źródłem problemów zdrowotnych (np. anginy).

Trzecia powieka

To kolejna pozostałość po naszych przodkach. Trzecia powieka, pieszczotliwie nazywana migotką, to mały fragment tkanki widoczny w wewnętrznym kąciku oka. Przypusza się, że obecnie w niewielkim stopniu może wspomagać przepływ łez przez znajdujący się w sąsiedztwie kanalik łzowy i swobodny ruch gałek ocznych. Jednak nawet wtedy jej funkcja jest tak mało istotna, że spokojnie moglibyśmy się obejść bez niej.

Męskie sutki

Męskie sutki nie pełnią żadnej funkcji, która mogłaby wspierać organizm mężczyzny w prawidłowym funkcjonowaniu. Mogą za to stać się powodem poważnych problemów zdrowotnych, np. ginekomastii (rozwoju tzw. "męskich piersi" na skutek zaburzeń hormonalnych) a nawet raka piersi.

