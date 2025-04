Jak donosi amerykańska prasa naukowa coraz więcej osób cierpi z powodu niedoboru witaminy D – jest to blisko połowa ludzkiej populacji. Naukowcy dodają, że przyczyny są różne. Za krótki czas spędzany na słońcu, stosowanie filtrów przeciwsłonecznych lub wiek, to tylko niektóre z przyczyn. Najlepiej temu zaradzić urozmaicając codzienną dietę o ryby oleiste i produkty wzbogacane tą witaminą.

Reklama

Niedobór witaminy D jest obecnie postrzegany jako światowy problem o poważnych konsekwencjach zdrowotnych, jak informuje „American Journal of Clinical Nutrition” .

Ponad połowa ludzi na świecie jest zagrożona jej niedoborem. Przyczyny są różne. Pigmentacja skóry, używanie filtrów przeciwsłonecznych, wiek, szerokość geograficzna a nawet pora dnia czy roku, wszystko to ma ogromny wpływ na syntezę witaminy D przez nasz organizm. W diecie też nie dostarczamy jej w odpowiedniej ilości, bo jej naturalnym źródłem są głównie tłuste r

yby oraz tran.

Kilka faktów o witaminie D

Witamina D, podobnie jak inne witaminy, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest syntetyzowana w skórze przy udziale promieni słonecznych lub dostarczana organizmowi w diecie. Wspomaga absorpcję wapnia i fosforu, dzięki czemu pomaga utrzymywać w zdrowiu kości, zęby oraz mięśnie. Jej niedobory prowadzą nie tylko do krzywicy u dzieci oraz chorób kości u dorosłych, ale także przyczyniają się do wzrostu ryzyka zachorowań na cukrzycę 1 i 2 typu, raka oraz choroby układu sercowo-naczyniowego.

Jak uzupełnić niedobory witaminy D?

Jednym ze sposobów jest wystawianie się na działanie promieni słonecznych. Krótko mówiąc spacery lub opalanie Jednak w dzisiejszych czasach samo przebywanie na słońcu może nie być wystarczające. Chroniąc się przed szkodliwymi promieniami UV stosujemy filtry ochronne. Te ograniczają ilość promieni UV docierających do skóry, co niestety zmniejsza także syntetyzowanie witaminy D. Z tego względu jej ilość produkowana przez nasz organizm jest zbyt mała w stosunku do naszych potrzeb. Dlatego warto dostarczać te witaminę w diecie. Jest niewiele źródeł witaminy D w pokarmach. Głównie znajduje się w oleistych rybach jak łosoś, tuńczyk czy popularna makrela. Niewielkie ilości tej witaminy mogą się znajdować w produktach nabiałowych i jajach. W zależności od jakości pasz jakimi karmione są zwierzęta. Jednak same ryby i nabiał to wciąż mało. Stąd tak ważne jest, by spożywać pokarmy wzbogacane witaminą D, jak na przykład margaryny wysokogatunkowe. W tej chwili są one jednym z jej ważniejszych źródeł, bo spożycie 3-4 kromek chleba z margaryną zaspokaja od 30 do 40 procent dziennego rekomendowanego zapotrzebowania na witaminę D.

Reklama

Źródło „Vitamin D deficiency: a world wide problem with health consequences”, Am Journ Clin Nutr April 2008,87(4):1080S-6S

Źródło „Sunlight, UV-radiation, vitamin D and skin cancer: how much sunlight do we need?” Ad Exp Med Biol. 2008

Źródło „Vitamin D deficiency: A global perspective.” Arq Bras Endocrinol Metabol. 2006