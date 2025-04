Co jeść przy wrzodach żołądka?



W przypadku wystąpienia wrzodów żołądka należy zastosować przede wszystkim odpowiednią dietę, ograniczoną głównie do skromnych posiłków składających się z owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych, przy czym raczej nie powinno się spożywać napojów razem z posiłkami.

Pokarm należy starannie przeżuwać, jeść małymi kęsami, powoli je połykając. Ograniczyć się najlepiej do trzech posiłków w ciągu dnia i nie podjadać między posiłkami, natomiast pić dużo wody w przerwach między nimi, co pomoże uśmierzyć bóle związane ze skurczami żołądka i łatwiej rozcieńczy kwas solny, który jest wytwarzany wskutek spożywania pokarmów, szczególnie tych bogatych w białko.

Jeśli ból będzie mimo to dotkliwy, można zażyć dwie duże łyżki stołowe soku z aloesu albo herbaty z mięty. Natomiast herbata z kory wierzby zmniejsza możliwość wystąpienia krwawienia. Pić należy w małych ilościach, a jeśli wrzód krwawi, co widać na przykład po krwawych wymiotach czy smolistych stolcach, wówczas natychmiast należy zgłosić się do lekarza.

Można poza tym zastosować 24-godzinną głodówkę w celu przerwania zbyt obfitej produkcji kwasu solnego. Dobrze jest też usunąć z diety wszelkie drażniące substancje, jak alkohol, nikotyna, kawa czy ostre przyprawy, ponieważ dodatkowo pobudzają one żołądek.

Trzeba starać się przyjmować posiłki o tych samych porach, odpoczywać i wysypiać się. W miarę możliwości należy udać się przynajmniej na kilkudniowe zwolnienie od pracy zawodowej i być pod stałą kontrolą lekarza. Korzystnie na wrzody działają naprzemienne gorące i zimne okłady na brzuch.

Krwawiący wrzód



Kiedy wrzód krwawi, wówczas można na przykład przykładać gorący okład przez trzy minuty, po którym nacieramy brzuch lodem, ewentualnie stosujemy zimny kompres, może być z lodem. Zaleca się dodatkowo, między tymi mokrymi okładami, stosowanie gorących okładów, na zmianę z węgla drzewnego i z oliwy z oliwek w jednakowych ilościach.

