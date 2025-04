Ból brzucha może sygnalizować zwykłą niestrawność, ale też poważne problemy ze zdrowiem. Warto wiedzieć o nim jak najwięcej, dzięki temu łatwiej będzie nad nim zapanować. Oto najważniejsze prawdy i mity na temat bólu brzucha.

Fakty i mity na temat bólu brzucha:



1. Ból brzucha może oznaczać zawał serca



PRAWDA. U wielu chorych z zawałem obserwuje się tzw. objawy atypowe, czyli piekący ból w górnej części brzucha, często połączony z nudnościami, wzmożoną potliwością i uczuciem lęku. Takie sygnały zawsze powinny wzbudzić nasz niepokój i skłonić do wizyty na pogotowiu.

2. Bóle miesiączkowe ustępują po porodzie

PRAWDA/MIT. Jeśli ich przyczyną jest wąski kanał szyjki macicy utrudniający odpływ krwi, to urodzenie dziecka może zmniejszyć dolegliwości. Jeśli jednak ból spowodowany jest endometriozą, kłopoty nie ustąpią. Nie warto więc czekać na to, że poród poprawi nasze samopoczucie. Lepiej zawczasu wybrać się do ginekologa, który za pomocą odpowiednich badań ustali przyczynę dolegliwości i zaleci właściwe leczenie.



3. Wrzodami żołądka można się zarazić

PRAWDA. Wszystkiemu winne są bakterie Helicobacter pylori, najczęstsza przyczyna choroby wrzodowej. Do zakażenia dochodzi często drogą pokarmową, np. poprzez jedzenie z tych samych naczyń, używanie wspólnych sztućców, picie z tej samej butelki. Bakterie mogą przeżyć w formie przetrwalnikowej poza organizmem człowieka kilka miesięcy, np. na szczoteczce do zębów. Dlatego złapanie ich jest bardzo proste.

4. Zapalenie przydatków to efekt przeziębienia

MIT. Prawdziwą przyczyną takich dolegliwości są bakterie, które przedostały się do pochwy lub cewki moczowej, np. na skutek niewłaściwej higieny. I to właśnie drobnoustroje wywołują bolesny stan zapalny. Prawdą jest jednak, że wyziębienie może ułatwić im atak, bo obniża odporność organizmu.

5. Kieliszek wódki po jedzeniu poprawia trawienie

MIT. Alkohole wysokoprocentowe nie tylko nie ułatwiają trawienia, a wręcz je hamują ponieważ utrudniają pracę soków trawiennych. Poza tym organizm (głównie wątroba) musi dodatkowo zająć się trawieniem i przemianą alkoholu, a nie tylko tłustym jedzeniem. Uczucie pełności utrzymuje się zatem dłużej.



6. Jedzenie na stojąco powoduje niestrawność

MIT. Samo spożywanie posiłków w tej pozycji nie jest niezdrowe. Niestrawności może natomiast sprzyjać spożywanie posiłków w pośpiechu. A szybkie jedzenie często idzie w parze z jedzeniem właśnie na stojąco.

