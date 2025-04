Prawdziwe piękno kobiety czy chirurgia plastyczna? Być piękną czy czuć się piękną? Co wybierają kobiety? Dlaczego wszystkich wokół zmienia się i sztucznie upiększa do granic możliwości? Czy nasza cywilizacja jest tak daleko posuniętą cywilizacją kultu piękna i młodości, że sama natura już nie wystarczy i trzeba owo piękno generować chirurgicznie? Strach przed brakiem akceptacji, uznania czy podziwu sprawia, że często zapomina się o naturalnym pięknie i chirurgicznie poprawia się swój wygląd.

28 maja 2011r., w sobotę, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniu upowszechnienia medycyny estetycznej i konsekwencji, które wypływają z bezcelowych operacji upiększających. Idea zorganizowania tego wyjątkowego autorskiego projektu powstała w warszawskim oddziale studenckiej organizacji IFMSA-Poland w ramach programu do spraw zdrowia publicznego SCOPH.

PLAN WYDARZENIA

CZĘŚĆ 1: Wykłady - Aula B, godz.10.00 -12.00

I. Psychologia

O poczuciu własnej wartości ,

, Asertywność,

Pewność siebie, wiara w siebie,

Umiejętność wydobywania piękna, swoich zalet z siebie i pokazywania tego innym.

II. Dietetyka

Zdrowe odżywianie, jako metoda zwalczania nieprawidłowości sylwetki;

Prawidłowa dieta dla zdrowych włosów, paznokci, cery, skóry;

Degustacja zdrowych produktów żywnościowych;

CZĘŚĆ 2: Warsztaty - sale dydaktyczne, godz. 12.00 – 18.00

I. Sport

Dla uczestników przewidziane są karnety lub zniżki na siłownię, fitness lub do szkoły tańca.

II. Stylista

Bezpłatne konsultacje u stylisty.

III. Dermatolog i kosmetyczka

Opcja konsultacji i uzyskania porad kosmetycznych i dermatologicznych.

IV. Makijażysta

Praktyczne porady jak modelować sylwetkę, zalety aktywności fizycznej, przykłady zestawów ćwiczeń;

Strój adekwatny do figury , podkreślający atuty, zwiększający pewność siebie, wydobywający kobiece piękno ;

, podkreślający atuty, zwiększający pewność siebie, wydobywający ; Jak pielęgnować i dbać o urodę; przyczyny i objawy różnych przypadłości, jak zapobiegać, leczyć, ukryć; piękna i naturalna cera, skóra, paznokcie, włosy;

Fryzury do typu urody; podstawy prawidłowej pielęgnacji i stylizacji;

Makijaż dostosowany do typu urody; jak powiększyć oczy makijażem; modelowanie twarzy różem, bronzerem; błyszczyk powiększający usta; podkład do różnego typu cery; kształt brwi.

Dla uczestników przewidywane są upominki w postaci kosmetyków uzyskanych od sponsorów

CZĘŚĆ 3. - IMPREZA

Atrakcje:

Spotkanie z gwiazdą,

Konkurs na najlepszą stylizację, makijaż, fryzurę,

Licytacja super gadżetów na cel charytatywny.

Zapraszamy!!!

Liczy się zdrowy styl życia!

Coco Channel powiedziała kiedyś: "Nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane". Każda z nas powinna o siebie dbać: o swoją cerę, dietę, fryzurę, styl. Nie powinnyśmy zapominać, że każda z nas i w każdym wieku może wyglądać pięknie. Wystarczy uwierzyć w siebie, a drobne wady należy korygować w naturalny sposób. Dlaczego? Ponieważ modnie jest być sobą! Współczesna kobieta jest na tyle świadoma i inteligentna, że nie musi być karmiona botoxem, chce być piękna, naturalna i doceniona! Droga do doskonałości prowadzi poprzez nasze wnętrze i zdrowy styl życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to ”stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania”. Koncepcja „pól zdrowia” według Lalond’a wskazuje, iż największy wpływ na zdrowie (ok. 53%) ma styl życia (pozostałe to środowisko fizyczne 21%, czynniki genetyczne 16% oraz opieka zdrowotna 10%). Na zdrowy styl życia mają zatem wpływ przede wszystkim czynniki takie jak: aktywność fizyczna, sposób odżywiania, radzenie sobie ze stresem i itp. Mamy zatem, ogromny wpływ na swoje zdrowie i szczęście. To my najpierw musimy pokochać siebie i uznać się za ideał, a otoczenie powinno zaakceptować nas takimi, jakimi jesteśmy – piękne i naturalne! Razem powiedzmy stop chirurgii plastycznej!

Studenci medycyny podjęli inicjatywę zapoczątkowania cyklicznego wydarzenia, które ma za zadanie zjednoczyć coraz większe grono sympatyków oraz wzbudzić zainteresowanie, zarówno wśród współpracujących przy nim uczelni, jak i instytucji. Ma to być jeden z najbardziej prestiżowych i prozdrowotnych projektów w środowisku studenckim.

