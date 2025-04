Dlaczego warto ćwiczyć?

Po pierwsze - serce

Zbawienny wpływ ruchu na serce jest znany nie od dziś. Serce jest mięśniem, więc jak każdy mięsień potrzebuje ćwiczeń by zachować pełną sprawność. Regularny wysiłek fizyczny sprawia, że z czasem wytrenowany mięsień sercowy powiększa się i zmniejsza częstotliwość skurczów (z 72 do 60 uderzeń na minutę). Taka praca serca jest wydajniejsza, metabolizm serca się obniża, a włókna mięśniowe zużywają mniej tlenu. Systematyczny trening sprzyja także angiogenezie tętnic wieńcowych, czyli powstawaniu nowych tętnic zaopatrujących serce w krew. Poprawia to krążenie oboczne, które tak ważne jest w stanach niewydolności serca.

Po drugie - ciśnienie

Systematycznie uprawiana aktywność fizyczna reguluje nasz układ współczulny i przywspółczulny. Hamując ten pierwszy, daje początek wielu zmianom w naszym organizmie. Następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniża się częstość skurczów serca, co zwalnia przepływ krwi. Skutkuje to spadkiem ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie naczyń krwionośnych sprawia, że więcej krwi dociera do narządów, przez co są one lepiej ukrwione.

Półgodzinny wysiłek fizyczny, taki jak jazda na rowerze czy intensywny spacer, powoduje spadek ciśnienia o ok. 10 mmHg. Efekt ten jest długotrwały i utrzymuje się cały dzień.

Wysiłek fizyczny nie powinien być kojarzony jedynie z osobami młodymi i wysportowanymi. Istnieje szereg różnych ćwiczeń dostosowanych do każdego wieku. Osobom młodym zaleca się więc jazdę na rowerze oraz pływanie, dla osób starszych zaś doskonałym rozwiązaniem jest zwykły marsz lub zyskujący ostatnio na popularności – Nordic Walking.

UWAGA! Osoby z wartością ciśnienia powyżej 160/100 nie powinny wykonywać wysiłku fizycznego bez konsultacji z lekarzem prowadzącym bądź rehabilitantem.

Po trzecie - cholesterol

W czasie treningu zachodzi wiele korzystnych zmian w składzie lipidów osocza. Zmniejsza się wytwarzanie „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów w wątrobie i innych tkankach.

Najkorzystniejszym efektem treningu, jest zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu HDL. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozwoju choroby wieńcowej.

Jak ćwiczyć?

Tak by sprawiało to przyjemność. Początkowo ćwiczenia nie powinny być bardzo intensywne. Dynamiczność należy zwiększać powoli. Rozpocznijmy od codziennego marszu przez 15 min. Stopniowo czas ten możemy zwiększać. Jeśli lubisz jeździć na rowerze lub pływać – nie rezygnuj z tego. Warto jednak pamiętać, że z ilością ruchu można przesadzić, więc wskazany jest umiar i dostosowanie wysiłku fizycznego do naszych możliwości.

