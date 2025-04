fot. "Położna na medal"

II edycja konkursu "Położna na medal"

Przez najbliższe 9 miesięcy będzie można głosować na najlepsze położne w całej Polsce, które zostaną zgłoszone do drugiej edycji konkursu organizowanego w ramach kampanii społecznej „Położna na medal”. Nominowanie i oddawanie głosów odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.poloznanamedal.pl. Patronat merytoryczny nad tegoroczną kampanią i konkursem objęli: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni oraz portal edukacjapacjenta.pl

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z koniecznością podnoszenia i wdrażania standardów opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Jednym z kluczowych elementów kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

Zasady nominowania i oddawania głosów w konkursie

W tym roku spośród nominowanych położnych zostaną wybrane 3 najlepsze, które uzyskają największą liczbę głosów. Dodatkowo, konkurs wyłoni 3 najlepsze położne z poszczególnych województw. Nominacje i głosy będą przyjmowane od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. Kryteria oceny położnej powstały w oparciu o rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. Uroczystą galę podsumowującą 2. edycję kampanii społecznej i konkursu zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Na zdobywczynie trzech pierwszych miejsc czekają cenne nagrody.

"Chcemy promować położne, które swój zawód wykonują z pasją i prawdziwym oddaniem. Wielu pacjentów głosowanie traktuje jako podziękowanie położnym za profesjonalizm, wrażliwość i otwartość" – podkreśla Iwona Barańska z Akademii Malucha Alantan, organizatora konkursu.

Do premierowej edycji zostało zgłoszonych 705 położnych z całej Polski. Łącznie w konkursie oddano ponad 43 tys. głosów, najwięcej w województwie śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Zwyciężczynią została Edyta Szumska, położna z Wrocławia, która zdobyła 9333 głosów.

Dlaczego kampania "Położna na medal" jest potrzebna?

Eksperci zaangażowani w kampanię „Położna na medal” podkreślają, że kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnych spotkań z położnymi – jednego tygodniowo po 21. tygodniu ciąży i dwóch w tygodniu po 32. tygodniu ciąży. "Wiele pacjentek jednak nie korzysta z tej możliwości, bo o niej nie wie" – zauważa Leokadia Jędrzejewska.

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – opierając się na monitoringu placówek opieki zdrowotnej: "Tylko 20% kobiet posiada plan porodu, który w praktyce powinien być istotną informacją dołączaną do dokumentacji medycznej kobiet. Informacją określającą jej oczekiwania związane m.in. z porodem, wyborem pozycji porodowej, zagwarantowaniem kontaktu „skóra do skóry” z noworodkiem czy obecnością bliskiej osoby."

Źródło: Materiały prasowe kampanii

