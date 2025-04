Zatoki to przestrzenie, w których w czasie kataru powstaje wydzielina. Połączone są z nosem kanalikami, które niekiedy pod wpływem infekcji zmniejszają średnicę. Wówczas wydzielina z zatok nie może się wydostać, namnażają się w niej bakterie i pojawia się stan zapalny. Jeśli problem jest przewlekły, konieczny bywa zabieg. O tym, jaki wybrać decyduje lekarz z pacjentem. Oto, co m.in. mają do wyboru.

Zabiegi na zatoki, które pomogą ci pozbyć się problemu:

1. Punkcja zatok

Laryngolog wprowadza igłę do nosa, przebija ścianę zatoki, a następnie wstrzykuje sól fizjologiczną, wypłukując ropę. Potem może jeszcze tak samo wprowadzić antybiotyk. Zabieg ten przeprowadzany jest coraz rzadziej, raczej w formie doraźnej pomocy. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym, jest refundowany przez NFZ.

2. Korekcja przegrody

Przeprowadza się ją wówczas, gdy lekarz stwierdzi, że za problemem z zatokami stoi skrzywienie przegrody nosowej (nabyte lub wrodzone). Niewielkie skrzywienie może całe lata nie powodować problemów zdrowotnych. Jeśli jednak dołączy do niego obrzęk wywołany infekcją lub alergią, może to blokować ujścia zatok. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, jest refundowany przez NFZ.

3. Polipektomia

Niekiedy kłopoty z zatokami spowodowane są polipami, czyli naroślami na błonie śluzowej nosa i zatok, które blokują ujście wydzieliny. Operację usunięcia najczęściej wykonuje się przez nos, ale czasem trzeba też nakłuć lub naciąć skórę nad zatoką. Przeprowadza się ją w znieczuleniu ogólnym, jest refundowana przez NFZ.

4. Endoskopia FEOZ

Dzięki zastosowaniu endoskopu i precyzyjnych narzędzi chirurgicznych lekarz bardzo dokładnie usuwa wszelkie zmiany chorobowe i poszerza ujścia zatok. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, w ramach NFZ robi się go tylko w nielicznych placówkach, odpłatnie – od 4000 zł.

5. Balonikowanie

Przez dziurkę w nosie wprowadza miniaturowy cewnik zakończony balonikiem. Gdy balonik dotrze do niedrożnego kanalika, pompuje się do niego powietrze. Balonik rośnie i rozpycha kanalik. Zabieg wykonuje się odpłatnie. Cena: od 6500 zł

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu