Spis treści:

Reklama

Zatoki szczękowe to parzyste zatoki, które znajdują się w sąsiedztwie górnych zębów. Pojawiają się w piątym miesiącu życia i rozwijają się aż do osiągnięcia pełnego uzębienia. Początkowo bardzo małe, ostatecznie osiągają pojemność około 24 cm sześciennych.

Ich ściany pokryte są błoną śluzową, która produkuje spływającą do nosa wydzielinę. Główną funkcją zatok szczękowych jest wytwarzanie rezonansu podczas mowy lub śpiewu. Dodatkowo powietrze, które je wypełnia ma za zadanie ogrzewanie czaszki oraz zmniejszenie jej ciężaru.

Najczęstszą chorobą, jaka dotyka zatoki szczękowe, jest zapalenie zatok szczękowych. Bardzo często spowodowane jest ono infekcjami górnych dróg oddechowych. Inną przyczyną są problemy z zębami - nieleczone lub nieprawidłowo leczone zęby, powikłania po leczeniu kanałowym oraz powikłania po usunięciu zęba.

Inne przyczyny zapalenia zatok szczękowych:

infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze,

astma oskrzelowa,

alergiczny nieżyt nosa,

polipy w nosie,

wady anatomiczne zatok,

krzywa przegroda nosowa,

wady mechaniczne,

palenie papierosów.

Głównym i najbardziej charakterystycznym objawem zapalenia zatok szczękowych jest bardzo silny ból zębów. Większość pacjentów skarży się również na intensywny ból głowy - zazwyczaj umiejscowiony w okolicy oczodołów lub czoła. Czasami jednak promieniuje aż do tyłu głowy. Zdarza się, że nabiera on na intensywności w momencie, gdy pacjent kaszle, rusza głową lub podejmuje większy wysiłek fizyczny.

Objawy ostrego zapalenia zatok szczękowych zwykle utrzymują się 2-3 tygodnie. W przypadku przewlekłej odmiany może trwać to nawet 6-7 tygodni.

Inne objawy zapalenia zatok szczękowych:

gorączka lub stan podgorączkowy,

wyciek ropnej wydzieliny z nosa,

zaburzenia węchu,

kaszel,

osłabienie,

brak apetytu.

Do prawidłowego zdiagnozowania zapalenia zatok szczękowych konieczne jest wykonanie RTG zatok lub tomografii komputerowej. Leczenie zwykle zależy od przyczyny, która wywołała zapalenie. W przypadku infekcji zdarza się, że podaje się pacjentowi antybiotyki.

Kiedy zapalenie zatok szczękowych ma związek z nieleczonymi lub nieprawidłowo leczonymi zębami, konieczne jest skierowanie pacjentka do stomatologa, który podejmie odpowiednie leczenie.

Aby zminimalizować nieprzyjemne dolegliwości związane z zapaleniem zatok szczękowych, pacjentowi podaje się łagodzące oraz nawilżające krople do nosa. Doraźnie stosuje się również leki przeciwbólowe. Do leczenia zapalania zatok szczękowych wykorzystać można również tzw. domowe sposoby na zatoki.

W tym wypadku najlepszym pomysłem będzie płukanie zatok chlorkiem sodu, potasu lub magnezu (specjalnie torebki zawierające odpowiedni preparat zakupić można w aptekach). Płukanie zatok wykonywać można dwa razy dziennie. To bardzo prosta czynność. Do nosa należy wpuścić odpowiedni płyn, a następnie oddychać ustami. Dzięki temu płyn swobodnie przepłynie do drugiej dziurki.

Należy pamiętać, że samodzielne leczenie zatok nie powinno trwać zbyt długo. Jeżeli objawy choroby utrzymują się dłużej niż 3-5 dni oraz towarzyszy im gorączka, należy zgłosić się do lekarza. Zapalenia zatok szczękowych nie można bagatelizować. Nieleczone doprowadzić może m.in. do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz szpiku kostnego.

Reklama

Więcej na temat zatok:

Leki na zatoki - jakie wybrać?

Zapalenie zatok - objawy i leczenie

Jak szybko i skutecznie oczyścić zatoki?