Wraz z nastaniem jesieni u wielu z nas pojawia się problem zatkanych zatok. Jak sobie z nim poradzić? Poznaj 5 skutecznych sposobów na zatkane zatoki!

Zatkane zatoki to nic innego jak pierwszy objaw infekcji. Zanim rozwinie się w pełne zapalenie zatok, warto wypróbować domowe sposoby, które mogą pomóc zniwelować nieprzyjemne dolegliwości.

5 skutecznych sposobów na zatkane zatoki:

1. Ziołowe inhalacje

Sposób równie prosty, co skuteczny. Zagotowaną w czajniku wodę wlej do dużego garnka lub miski. Do środka dodaj kilka kropel olejku z geranium, olejek eukaliptusowy, z krwawnika lub rumianku. Przykrywając głowę ręcznikiem pochyl się nad naczyniem i głęboko oddychaj przez nos. Dzięki ciepłu pary wodnej i antyseptycznym właściwościom olejków zatoki oczyszczą się, a ty wreszcie poczujesz ulgę.

2. Okłady z gorczycy

Na rozgrzanej, suchej patelni podgrzej 5 garści ziaren gorczycy. Następnie przesyp je do płóciennego woreczka i przyłóż do bolącego miejsca (w zależności od miejsca infekcji zatok, może być to np. czoło lub policzki). Pamiętaj, by przed przyłożeniem okładu sprawdzić, czy nie jest zbyt gorący! Podobnie jak w przypadku pary wodnej, ciepło przyspiesza oczyszczanie zatok i przynosi ulgę w bólu.

3. Aromatyczne, rozgrzewające maści

Maści zawierające olejek eukaliptusowy, rozmarynowy, sosnowy, jałowcowy czy mentol łączą w sobie pozytywny wpływ inhalacji i ciepłych okładów. Aby terapia zadziałała skutecznie, niewielką ilość maści należy nanieść na okolice czoła i skroni (omijając oczy, usta i nos). Terapię najlepiej stosować na noc.

4. Syrop z cebuli i czosnku

To sprawdzony, domowy sposób na wszelkiego typu objawy przeziębienia. Jeśli oprócz zatkanych zatok czujesz też inne objawy choroby (np. masz gorączkę, dreszcze lub bóle mięśni), kilka łyżeczek syropu z cebuli i czosnku naprawdę może zdziałać cuda. Co więcej - w ten sposób możesz leczyć także pierwsze objawy przeziębienia u dzieci.

5. Herbata z syropem z malin i lipy

To kolejny sposób, którym leczyły się jeszcze nasze babcie. Do wieczornej herbaty dodaj łyżkę soku z malin i lipy. Ma właściwości przeciwzapalne, napotne i zmniejsza obrzęk błon śluzowych, dzięki czemu następnego ranka z pewnością poczujesz się o wiele lepiej!

Domowe sposoby na zatkane zatoki to alternatywa dla leków i suplementów diety. Pamiętaj jednak, że zapalenie zatok to choroba, która może wymagać bardziej skomplikowanego leczenia, a nawet antybiotykoterapii. Dlatego jeśli zauważysz u siebie objawy zapalenia zatok, koniecznie skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem internistą.

