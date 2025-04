Czy wiesz, że prawie w każdym produkcie znajdują się szkodliwe tłuszcze trans, które uwalniają się nawet przy nieprawidłowym przygotowaniu posiłków? Podpowiadamy na na co zwrócić uwagę przy komponowaniu codziennego jadłospisu.

Prawdopodobnie mało kto jest w stanie wytłumaczyć czym dokładnie są tłuszcze trans. Pod tą groźnie brzmiącą nazwą kryje się źródło złego samopoczucia, otyłości a nawet miażdżycy. Trudno z nimi walczyć nie zwracając uwagi na sposób przygotowywania posiłków lub chociaż wybierając produkty w sklepie, tym bardziej, że polscy producenci żywności nie mają obowiązku wskazywania zawartości tłuszczy trans na etykiecie.

Skąd się biorą tłuszcze trans?



Ogólnie rzecz biorąc, można je znaleźć w naturalnych tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, gdzie stanowią od 3 do 5 proc. zawartości (min.mleku). Natomiast te tłuszcze, które zostały wykorzystane w produktach spożywczych, powstają podczas procesu uwodornienia naturalnych olejów tzw. utwardzaczy (olej roślinny oraz wodór poddaje się wysokiemu ciśnieniu).

Jak wpływają na zdrowie?



Choć jak wiemy, same oleje roślinne są pożądane dla zdrowia, to w procesie utwardzenia, niebezpiecznie zmieniają swoje właściwości. Nie tylko podnoszą poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi, ale również wpływają na obniżenie poziomu dobrego cholesterolu, co w konsekwencji znacząco zwiększa ryzyko chorób cywilizacyjnych, problemów z sercem, wylewów, zawałów, cukrzycy czy osłabienia systemu odpornościowego.

Tłuszcze trans są bardziej niebezpieczne dla zdrowia niż tłuszcze zwierzęce.



Znajdziemy je w :

margarynach;

batonach;

ciastkach;

frytkach;

chrupkach;

płatkach śniadaniowych;

fast foodach;

tanich tłuszczach do smażenia i smarowania pieczywa;

krakersach i herbatnikach;

majonezach;

produktach smażonych w wielokrotnie podgrzewanym tłuszczu np. frytkach czy pączkach (uwaga na bary szybkiej obsługi!).

Jak chronić się przed ich zgubnym wpływem?



