Olej z wiesiołka - tłuszcz przeciw tłuszczowi

Tłuszcze są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Najcenniejsze to tłuszcze rybne i roślinne, ale zwierzęce są dla nas równie istotne. Na ogół jednak przesadzamy z ich podażą, rezygnując niemal całkowicie z drogocennych olejów rybnych. To z kolei skutkuje zaburzeniami w przemianach lipidów, przyczyniając się do rozwoju nadwagi, otyłości, miażdżycy, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.