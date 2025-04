Zapalenie ucha środkowego jest jedną z bardziej powszechnych i niestety bardzo bolesnych chorób u małych dzieci. Szczyt zachorowań przypada miedzy 6., a 18. miesiącem życia, natomiast po ukończeniu 7. roku życia ich częstotliwość wyraźnie się zmniejsza. Jak rozpoznać i leczyć tę chorobę? Sprawdź!

Rozpoznaj objawy zapalenia ucha środkowego u dzieci!

Ostre zapalenie ucha środkowego rozpoczyna się nagle ostrym bólem ucha najczęściej w godzinach nocnych. Ból ucha jest silny, tętniący, uniemożliwia sen. U niemowląt może powodować niepokój, płacz, niechęć do ssania, wymioty i wysoką gorączkę. Charakterystycznym objawem łatwym do zaobserwowania jest pocieranie główką o poduszkę i łapanie się za ucho. Ostre zapalenie ucha na ogół przebiega w parze z upośledzeniem słuchu. U ok. 5% chorych dochodzi do perforacji błony bębenkowej z ropno-krwistym wyciekiem z ucha. Jeśli wiec zaobserwujemy u naszego dziecka któreś z tych objawów, niezwłocznie należy udać się do lekarza, który zdiagnozuje chorobę i dobierze odpowiednią kurację.

Na czym polega leczenie choroby?

Każde podejrzenie zapalenia ucha środkowego u dziecka warto skonsultować z lekarzem. Sposób leczenia choroby będzie zależał od jej fazy rozwoju, nasilenia i stanu ogólnego chorego dziecka. W stadium początkowym stosuje się „zasadę czujnej obserwacji”, czyli podawanie leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych. W razie braku poprawy, w ciągu 24-48 godzin włączany jest antybiotyk. Antybiotyk stosuje się zawsze u dzieci powyżej 6 miesiąca życia, u dzieci z wysoką gorączką i wymiotami oraz u dzieci z wyciekiem z ucha.

Poznaj możliwe powikłania

Możliwość antybiotykoterapii znacznie ograniczyła liczbę powikłań, ale nie zmienia to faktu, że cały czas są one bardzo groźne. Najczęściej, następstwem ostrego zapalenia ucha środkowego jest wysiękowe zapalenie ucha. Proces zapalny ucha środkowego może powodować także:

ostre zapalenie wyrostka sutkowatego,

niedowład,

porażenie nerwu twarzowego,

zapalenie błędnika,

zapalenie opon mózgowych.

lek. med Marta Kolek-Mizia

