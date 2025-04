Tego typu infekcję najczęściej łapią niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym. Niestety, choroba lubi nawracać, dlatego bardzo ważne jest wyleczenie jej do końca.

Zapalenie ucha - skąd się bierze

Uszom dziecka bardziej niż brak czapeczki i zamoczenie uszu szkodzi zwykły katar! Zalega on w nosku, a że trąbka słuchowa położona jest niemal poziomo, katar z łatwością przelewa się do ucha, wywołując infekcję. Zapalenie ucha częściej przytrafia się również dzieciom z przerostem migdałka gardłowego oraz tym, które piją z butelki na leżąco.

Zapalenie ucha - objawy

Małym dzieciom ciężko jest wyrazić co i gdzie je boli. Dlatego musisz uważnie obserwować wysyłane przez malucha sygnały mowy ciała. Jeśli dziecko płacze w trakcie jedzenia i nerwowo pociera uszko to może być zwiastun zapalenia ucha dziecka.

Lekarz pomoże

Z zapaleniem ucha nie poradzisz sobie sama. Dziecku nie można podawać na własną rękę żadnych kropelek do ucha. Daj mu tylko lek zawierający ibuprofen (działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie) i jedź do lekarza. W przypadku małych dzieci zazwyczaj konieczny jest antybiotyk (pamiętaj, żeby podać maluchowi osłonowo również probiotyk!). Dodatkowo stosuje się przeciwzapalne krople do ucha oraz leki przeciwbólowe. Zdarza się, że potrzebne jest też leciutkie nacięcie błony bębenkowej (tzw. paracenteza), które wykonuje laryngolog. Dzięki temu ucho oczyszcza się z zapalnej wydzieliny.

Badanie słuchu

Po 10–14 dniach konieczna jest kontrola ucha. Aby potwierdzić chorobę, lekarz musi obejrzeć uszy za pomocą otoskopu. Nie zdziw się, gdy lekarz dodatkowo skieruje malucha na badanie słuchu. Jeśli wykaże ono jakieś ubytki, konieczne bywa dalsze leczenie. Wówczas stosuje się leki, które usuwają resztki wydzieliny z ucha.