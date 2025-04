Dzieci zwykle nie zdają sobie sprawy, że mają problemy ze wzrokiem, dlatego to rodzic powinien zadbać, by ich zmysł widzenia rozwijał się prawidłowo. Jakie są pierwsze oznaki nieprawidłowości, na które należy zwrócić uwagę?

Pierwsze oznaki nieprawidłowego widzenia

Najprostszym sposobem na stwierdzenie ewentualnych problemów jest obserwacja dziecka. Mrużenie i tarcie oczu, marszczenie brwi, światłowstręt, zaczerwienienie oczu i łzawienie lub przysuwanie blisko oczu oglądanych obrazków albo czytanego tekstu - to objawy, które powinny skłonić rodziców do wizyty z dzieckiem u okulisty.

– Niektóre dzieci nie mówią, że źle widzą, ponieważ ich wada bywa rekompensowana pracą drugiego oka lub zwiększonym wysiłkiem mózgu - tłumaczy Renata Makuc, lekarz okulista współpracujący z firmą JZO – producentem soczewek okularowych. - Powinniśmy też pamiętać, że istnieje skłonność do dziedziczenia wszystkich wad refrakcji, dlatego rodzice z wadami wzroku powinni być szczególnie czujni – dodaje Pani doktor.

Postawienie właściwej diagnozy u małego dziecka zależy od możliwości współpracy z nim oraz poziomu jego koncentracji. Warto zatem sprawić, by wizyta u okulisty nie była dla niego nieprzyjemnym doświadczeniem. Istnieją już specjalne gabinety dla najmłodszych, które gwarantują odpowiednią atmosferę.

- Leczenie niedowidzenia trzeba rozpocząć jak najwcześniej, nawet u 2 letniego dziecka. Niekorygowany zez może utrudniać naukę czytania i pisania, ponieważ dziecko widzi obraz podwójnie i nieostro, nieprawidłowe jest także widzenie obuoczne – mówi ortoptyska Małgorzata Borysiuk.

Wybieramy soczewki dla dzieci

W przypadku, gdy wada zostanie stwierdzona przez lekarza, powinniśmy zapewnić dziecku odpowiednie soczewki okularowe, które zagwarantują właściwą korekcję a przy tym nie będą wywoływały uczucia dyskomfortu. Należy też pamiętać, by były one zamontowane w odpowiednio dobrane oprawki.

W salonach optycznych możemy wybierać spośród szerokiej oferty soczewek okularowych. Najważniejsze, by odpowiednio dopasować je do potrzeb dziecka. Zawsze jednak powinniśmy pamiętać, by były one z powłoką antyrefleksyjną, szczególnie, gdy okulary będą używane głównie w szkole lub przy komputerze. Redukuje ona odblaski, dzięki czemu do oka dociera znacznie więcej światła. Dodatkowo zwiększa odporność soczewek na uszkodzenia, które mogą powstać w codziennym użytkowaniu.

Ryzyko pojawienia się krótkowzroczności można zmniejszyć, zachęcając dzieci do spędzania większej ilości godzin na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać, by wtedy też chronić wzrok dziecka, zarówno przed olśnieniami, jak i szkodliwym wpływem promieniowania UV.

Dobrze się tu sprawdzą soczewki fotochromowe. Zmieniają one barwę w zależności od natężenia światła - zaciemniają się w słońcu, a rozjaśniają w pomieszczeniach. Szybki proces dostosowania odpowiedniej barwy zapewnia optymalny komfort widzenia.

Szeroki wybór istnieje również w zakresie soczewek barwionych. Ich kolor możemy dopasowywać do oprawki. Warto też zauważyć, że takie kolorowe soczewki mogą zachęcić do noszenia okularów.

Dla dzieci w każdym wieku okulary powinny być lekkie, gwarantują to soczewki plastikowe, o wiele lżejsze od soczewek szklanych. Są też one bardziej odporne na stłuczenie, dzięki czemu wyeliminują ryzyko przypadkowego zniszczenia np. podczas zabawy. Takie okulary dodadzą dziecku odwagi - nie będzie się bało, że się stłuką w ferworze zabawy!