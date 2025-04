Zdrowe grillowanie!

Majówka to nie tylko upragnionych kilka, a dla niektórych nawet kilkanaście dni wolnego. To również doskonały moment na zmiany w naszym życiu. Niech tegorocznym planem na majówkę będzie poprawa nawyków żywieniowych! Do skutecznej i trwałej zmiany wystarczą zaledwie 3 kroki: po pierwsze – chęć zmiany, po drugie – działanie i po trzecie – wytrwanie w nowych postanowieniach.



Majówka bez grilla?



Ciężko wyobrazić sobie majówkę bez grillowania. Na szczęście nie trzeba rezygnować z tej przyjemnej formy spędzania wolnego czasu. Wystarczy jedynie kilka modyfikacji w naszym jadłospisie. Bardzo ważne jest, by wprowadzać zmiany stopniowo – tak, by można było je skutecznie kontynuować i rozwijać w przyszłości. Najlepszą drogą do sukcesu jest bowiem ewolucja, a nie rewolucja.

Karkówkę warto zamienić na chudsze mięsa jak drobiowe (kurczak, indyk) czy wołowe (chuda

wołowina) oraz różnego rodzaju szaszłyki (z rybą i krewetkami, z owocami lub warzywami).

Najbardziej polecaną alternatywą są oczywiście ryby. Przygotowany nawet według najprostszego

przepisu łosoś to podwójna korzyść – radość z grillowania i źródło nienasyconych kwasów

tłuszczowych omega – 3.

Korzystnym rozwiązaniem dla naszego zdrowia są również grillowane warzywa, takie jak bakłażan nadziewany serem feta z pomidorami i świeżymi ziołami, pieczarki czy cukinia w plasterkach. Do grillowanych potraw dołączmy koniecznie sałatki ze świeżych warzyw i owoców, które są źródłem witamin dla naszego organizmu.

Spotkanie przy grillu warto zakończyć wspólnym spacerem, tak aby wolne dni wykorzystać także na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Prosta droga do zmian



W trosce o nasze zdrowie warto podjąć wysiłek, by majówka była nie tylko czasem wypoczynku,

ale także okazją do praktykowania zasad zdrowego odżywiania i stylu życia, stając się przez to

inspiracją do trwałej zmiany dotychczasowych nawyków. Według psychologów, każde zachowanie jest wypadkową dwóch sił: napędowej i hamującej.

Z jednej strony chcemy odżywiać się zdrowo, z drugiej boimy się, że wytrwanie w nowych, dobrych postanowieniach będzie wiązało się z szeregiem trudności, które trzeba pokonać. Majówka jest doskonałym czasem na pierwszy krok do wdrożenia zdrowych zasad do naszych jadłospisów na stałe.

W tych wolnych dniach warto na spokojnie podjąć decyzje odnośnie produktów, które kupujemy.

Wybór tych bogatych w odpowiednie składniki odżywcze z pewnością ułatwi przygotowanie zdrowych i prawidłowo zbilansowanych posiłków, będąc dobrym krokiem w kierunku większej zmiany – wyjaśnia Katarzyna Zadka, Specjalista ds. Żywienia Nestlé Polska S.A., koordynator II edycji ogólnopolskiego projektu studenckiego Nestlé Nutrition, Health & Wellness (NHW).

Należy przy tym pamiętać, że ważna jest zarówno jakość, jak i ilość spożywanych dań. Model 5

posiłków w ciągu dnia pozwala uniknąć niekontrolowanego podjadania, zapewniając naszemu

organizmowi odpowiednią ilość energii, prawidłowe funkcjonowanie metabolizmu i właściwy poziom glukozy we krwi, który jest niezbędny dla odpowiedniej pracy i rozwoju mózgu.

Niech zatem majówka będzie połączeniem odpoczynku i przyjemności, jaką można czerpać ze

smacznego, zdrowego jedzenia i aktywności fizycznej.