"Zdrowie Kobiety".

Publikacja ukazała się 12 października wraz z dziennikiem Rzeczpospolita.

Otwiera ją wypowiedź Prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat rozwoju opieki perinatalnej w Polsce, w jaki sposób zmieniała się ona na przestrzeni ostatnich lat oraz jakie są jej największe wyzwania na najbliższe lata.

Tematem przewodnim publikacji jest choroba von Willebranda – jak wygląda diagnostyka laboratoryjna oraz rozpoznanie choroby, na czym polega proces jej leczenia oraz kompleksowa opieka nad pacjentką? Temat ten od strony ginekologicznej został podjęty przez dr n. med. Marzenę Dębską ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie, natomiast od strony hematologicznej przez dr n. med. Ewę Stefańską-Windygę z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Jednym z ważniejszych tematów publikacji są mięśniaki macicy. Zachęcamy Was do zapoznania się wypowiedzią Pani Justyny Olszewskiej, która z mięśniakami macicy walczy od kilku lat. Dodatkowo Doc. Sławomir Woźniak z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie opowie o możliwościach leczenia mięśniaków oraz jakie szanse daje pacjentom dostęp do nowoczesnych form leczenia.

Temat stwardnienia rozsianego, choroby, której patomechanizm wciąż pozostaje nie do końca rozpoznany. Dlatego nadal zaliczana jest do nieuleczalnego schorzenia autoimmunologicznego. W artykule poruszone zostają odkrywane nowe składowe rozwoju choroby, a - co budzi nadzieję dla pacjentów - nowe perspektywy terapeutyczne, które wzbogacają skuteczny wachlarz terapeutyczny. Wydawnictwo przygląda się nim razem z dr n. med. Alicją Kalinowską-Łyszczarz z Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Warto zwrócić uwagę na wywiad z prof. dr hab. n. med. Romualdem Dębskim ze Szpitala Bielańskeigo w Warszawie, który opowiada o tym w jaki sposób można zapobiec następstwom konfliktu serologicznego oraz dlaczego profilaktyka śródciążowa jest tak ważna i w jakich przypadkach powinna być stosowana.

Dr Katarzyna Pogoda z warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskie-Curie przedstawi nam różne formy leczenia stosowane w zaawansowanym raku piersi.

O tym jak ważna jest edukacja oraz wsparcie pacjentek rozmawiamy z Panią Elżbieta Kozik – prezesem organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Dzięki zaproszonym ekspertom publikacja ma wspierać, edukować oraz zachęcić do dyskusji na temat profilaktyki, konieczności wykonywania regularnych badań, diagnostyki oraz nowoczesnych metod leczenia.

Zapraszamy do lektury. Specjalnie dla naszych czytelników publikacja w wersji online:

http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/10/Zdrowie-Kobiety.pdf