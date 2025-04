Trudno w to uwierzyć, ale to zdjęcie ma już 9 lat. Maluch, który został na nim uwieczniony, to Sammy Griner. Jego mama zrobiła tę fotografię na plaży, gdy chłopiec próbował zjeść piasek. Typowe z pozoru zdjęcie podbiło internet i stało się znanym memem – udostępniano je, komentowano i przerabiano setki tysięcy razy. Internautów do dziś rozbawia zacięta mina chłopca i jego butnie wystawiona pięść.

Internetowa popularność pomogła rodzinie

Popularność fotografii nie przekładała się jednak na popularność Sammiego, który – wraz z rodziną – przez lata pozostawał anonimowy. Sytuacja zmieniła się, gdy jego ojciec ciężko zachorował i potrzebował przeszczepu nerki, a także kosztownych leków, które mężczyzna będzie musiał przyjmować po operacji do końca życia. Wtedy rodzina zaczęła zbierać pieniądze na jednym z popularnych serwisów crowdfundingowych. Laney, matka Sammiego, była początkowo przeciwna posługiwaniu się starym zdjęciem, z czasem jednak zmieniła zdanie.

Pomyślałam o tym, jakiego pozytywnego kopniaka to może dać naszej zbiórce, jeśli odbiorcy dowiedzą się, że jest to ojciec chłopca, który kiedyś sprawił, że choć raz się uśmiechnęli – wyznała Laney, matka chłopca.

Celem było zebranie 75,000 dolarów, jednak dzięki popularności wesołego mema z Sammym już w kilka dni rodzina uzbierała ponad 100,000 dolarów, a Justin, ojciec chłopca, pomyślnie przeszedł operację i obecnie cieszy się dobrym zdrowiem. Sammy cieszy się zaś, że jego internetowa (i nieco przypadkowa) popularność pomogła w tak ważnej sprawie.

