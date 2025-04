Spis treści:

Reklama

Ziarnina (łac. granulatio), zwana potocznie „dzikim mięsem”, jest to nowo powstała tkanka łączna powstająca w trakcie procesu gojenia się niektórych ran. Ma ona kolor białawy, kremowy lub jasnoróżowy, rozbudowaną sieć drobnych naczyń krwionośnych i włókien kolagenowych. Ziarnina często pojawia się po zabiegach przekłuwania uszu (więcej: ziarnina po piercingu), oparzeniu, zakażeniu, a także po wyrwaniu zęba.

Usunięcie zęba jest zabiegiem, po którym powstaje rana. Tworzy się w niej skrzep, a następnie ziarnina. W miejscu po zębie możesz zauważyć biały nalot – to na ogół ziarnina. Jest to całkowicie normalny objaw i nie powinien być powodem do niepokoju.

Ziarninowanie jest zatem rodzajem gojenia się rany. Zachodzi wtedy, gdy z jakiegoś powodu rana nie zagoiła się w najprostszy i najbardziej pożądany sposób, czyli poprzez tzw. rychłozrost. Rychłozrost dotyczy na ogół prostych skaleczeń, gdzie fragmenty skóry znajdują się blisko siebie, brzegi rany są regularne, a więc warunki sprzyjają ich łatwemu zrośnięciu się. Rana po wyrwaniu zęba do takich nie należy. Dlatego pojawia się ziarnina.

Ziarnina po wyrwaniu zęba nie jest groźna i nie należy do powikłań. Jest to normalna tkanka powstająca po tym rodzaju zabiegu. Gojenie się rany po ekstrakcji zęba zachodzi typowo właśnie poprzez ziarninowanie. Ziarniny po wyrwaniu zęba nie trzeba się obawiać, należy jednak obserwować miejsce po zabiegu, a w razie zauważenia niepokojących symptomów udać się do stomatologa.

Ziarnina jest tkanką delikatną, dlatego może delikatnie krwawić. W trakcie gojenia się rany, możesz spodziewać się nie tylko delikatnego krwawienia, ale też obrzęku, bólu w miejscu zabiegu, bólu szczęki albo gardła. W ciągu 3 dni dolegliwości powinny ustępować.

Aby rana po usunięciu zęba prawidłowo się goiła i nie dochodziło do powikłań, przestrzegaj zaleceń stomatologa dotyczących higieny jamy ustnej oraz odpowiedniej diety po zabiegu stomatologicznym.

Ziarnina po wyrwaniu zęba nie wymaga leczenia. Cały proces gojenia rany po ekstrakcji zęba trwa zazwyczaj od 7 do 10 dni. Jedynym lekarstwem jest czas oraz cierpliwość. W tym czasie przestrzegaj zaleceń stomatologa. To wystarczy, aby wszystko goiło się bez powikłań.

Nie istnieją żadne domowe sposoby na ziarninę po wyrwaniu zęba, ponieważ jej powstanie jest normalnym zjawiskiem po zabiegu. Aby jednak złagodzić dolegliwości wynikające z usunięcia zęba, można zastosować domowe sposoby na złagodzenie obrzęku czy bólu.

Polecanym środkiem jest np. napar z szałwii, którym możesz delikatnie płukać jamę ustną. Szałwia ma działanie przeciwzapalne i odkażające. Inne środki, które możesz zastosować, to woda z niewielką ilością soli lub wody utlenionej, albo gotowe płyny dostępne w aptekach do płukania ust po ekstrakcji zęba. Wymienione domowe sposoby mogą wspomagać gojenie rany i łagodzić dolegliwości, jednak nie są metodami leczenia ziarniny.

Przeczytaj też: domowe sposoby na ból zęba

Z samą ziarniną nie musisz zapisywać się na konsultację stomatologiczną, ale należy to zrobić, jeśli zauważysz niepokojące objawy. O powikłaniach po wyrwaniu zęba świadczą m.in.:

duże krwawienie z rany,

silny ból,

gorączka,

biała lub żółta ropna wydzielina (czytaj: ropa na dziąśle),

znaczny obrzęk, który nie znika,

nieprzyjemny zapach z rany lub brzydki posmak,

pogarszający się wygląd rany,

szczękościsk,

utrata czucia w języku lub w wardze.

Ryzyko powikłań jest największa w przypadku usunięcia ósemek (tzw. zębów mądrości). Nie bagatelizuj oznak zakażenia, ponieważ infekcja po wyrwaniu zęba może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Reklama

Czytaj także:

Co wyciąga ropę z zęba? Domowe środki na ropień zęba

Domowa plomba do zęba. Kiedy i jak używać tymczasowego wypełnienia ubytku?

Co oznacza, kiedy zęby się ruszają? Przyczyny i leczenie rozchwiania zębów

Silny ból zęba? Sprawdź, czy i jak można zatruć zęba w domu