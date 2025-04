Spis treści:

Leczenie kanałowe, inaczej leczenie endodontyczne, to technika leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi zębowej (jest to warstwa zęba położona najgłębiej w koronie zęba, która wypełnia również tzw. kanały wiodące przez korzeń). Do zakażenia miazgi najczęściej dochodzi w wyniku działania bakterii pochodzących z próchnicy.

Leczenie kanałowe, w uproszczeniu, polega na wywierceniu otworu w koronie zęba, czyli części zęba widocznej nad dziąsłem, poprzez zastosowanie bardzo cienkich narzędzi penetrujących (0,06-0,4 mm), dostaniu się do miazgi, usunięciu jej z kanałów, zdezynfekowaniu i wypełnieniu kanałów specjalnymi materiałami, które uszczelniają i zapobiegają namnażaniu bakterii (np. gutaperką z materiałem na bazie żywicy epoksydowej). Na końcu pozostaje zabezpieczenie korony zęba.

Leczenie endodontyczne jest techniką potrzebną, ponieważ jak wskazują badania epidemiologiczne, średnio na jedną osobę dorosłą przypadają 1-2 zęby wymagające leczenia kanałowego. Metoda ta pozwala zachować ząb, pomimo zaawansowanego procesu chorobowego, który się w nim toczy.

Ile kanałów ma ząb?

Zęby mogą mieć różną liczbę kanałów. Zęby sieczne najczęściej mają jeden kanał, dolne dwójki, trójki mogą mieć dwa kanały. Zęby przedtrzonowe zwykle mają jeden kanał lub dwa kanały. Natomiast najwięcej kanałów mają zęby trzonowe. Szóstki górne często są zębami mającymi cztery kanały, rzadziej trzy. Zdarzają się również zęby pięciokanałowe, a także anomalie anatomiczne, które mogą powodować, że tych kanałów jest nawet sześć czy siedem. Jednak zdarza się to rzadko.

Leczenie endodontyczne nie jest tanie, ponieważ wymaga specjalnych leków, materiałów, narzędzi i urządzeń. Koszt leczenia kanałowego zęba z jednym kanałem wynosi ok. 400 zł, każdy następny kanał to wzrost ceny o ok. 100-150 zł. Zatem za leczenie kanałowe zęba z dwoma kanałami zapłacimy ok. 500-550 zł.

Osoby posiadające powszechne ubezpieczenie zdrowotne, mogą liczyć na refundację leczenia kanałowego wszystkich zębów przednich, od trójki do trójki (siekacze i kły) w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Za leczenie zębów przedtrzonowych i trzonowych trzeba już zapłacić z własnej kieszeni. Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, kobietom ciężarnym i w połogu przysługuje bezpłatne leczenie kanałowe wszystkich zębów.

Bardzo często to ból jest przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarza stomatologa. Jeżeli ząb boli dłużej niż dwa dni i są to bóle samoistne, wtedy najczęściej lekarz musi przeprowadzić leczenie kanałowe. Ból jest czynnikiem, który alarmuje zarówno pacjenta, jak i lekarza o ewentualnej konieczności przeprowadzenia takiego leczenia.

Zdarzają się jednak przypadki, gdzie martwa miazga nie daje żadnych objawów bólowych, natomiast podczas przypadkowego badania – na zdjęciu rentgenowskim – wychodzą zmiany okołowierzchołkowe, które również są wskazaniem do leczenia kanałowego.

Wskazaniami do leczenia kanałowego są:

zapalenia miazgi,

martwica miazgi,

źle przeprowadzone leczenie kanałowe,

zmiany w obrębie wierzchołka korzeni zęba.

Leczenie kanałowe polega na usunięciu zapalnie zmienionej miazgi z wnętrza zęba - z komory zęba. Miazga składa się głównie z nerwu, ale również z naczyń krwionośnych, dlatego zabiegi usuwania miazgi muszą być przeprowadzane w znieczuleniu, aby pacjenci nie odczuwali silnych dolegliwości bólowych.

Celem leczenia kanałowego jest również prawidłowe opracowanie wszystkich kanałów, dezynfekcja, czyli usunięcie wszystkich bakterii z ich wnętrza, a na koniec szczelne wypełnienie systemu kanałowego.

Czy leczenie kanałowe jest bolesne?



Leczenie kanałowe bez znieczulenia jest bolesne, dlatego stosuje się znieczulenie miejscowe, które gwarantuje całkowitą bezbolesność podczas przeprowadzania takiego zabiegu.

Jak długo trwa leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe jest leczeniem niezwykle precyzyjnym, szczególnie leczenie kanałowe pod mikroskopem. Ze względu na konieczność używania specjalistycznego sprzętu, narzędzi, a także biorąc pod uwagę, że system kanałowy zęba jest bardzo skomplikowany, leczenie kanałowe jest zabiegiem czasochłonnym. Na zębach wielokanałowych leczenie może trwać nawet do dwóch godzin.

Jak każdy zabieg naruszający ciągłość tkanek, również leczenie kanałowe wiąże się z ewentualnymi powikłaniami. Ryzyko to zwiększa fakt, że jest to zabieg trudny i pracochłonny. Do powikłań i niepożądanych skutków leczenia kanałowego należą m.in.:

złamanie narzędzia,

pęknięcie, przedziurawienie korony lub korzenia,

pionowe złamanie korzenia,

utrzymujący się ból po zabiegu, trudność w gryzieniu, życiu,

ból przy opukiwaniu zęba po leczeniu,

przebarwianie się zęba,

obrzęk, czynna przetoka,

pozostawienie próchnicy w ścianach zęba,

pozostawienie nieszczelnego wypełnienia, co wiążę się z dalszym rozprzestrzenianiem się infekcji bakteryjnej, przepełnienie kanałów,

pominięcie kanału,

wydostanie się środków płuczących kanał poza korzeń do okolicznych tkanek, co może powodować silny ból, obrzęk i krwawienie,

parestezje.

Czy po leczeniu kanałowym mogą wystąpić jakieś dolegliwości?

Czasami utrzymują się dolegliwości bólowe trwające nawet do 10 dni. Jest to normalne zjawisko. W tym czasie zaleca się przyjmowanie leków przeciwbólowych. Po 10 dniach te dolegliwości zazwyczaj mijają.

Warto dodać, że dolegliwości pozabiegowe zdarzają się dość rzadko, zwykle u 10% pacjentów, pozostałych 90% pacjentów nie odczuwa żadnych dolegliwości bólowych po leczeniu kanałowym.

Jeżeli ząb wymaga leczenia kanałowego, a pacjent nie chce przeprowadzania takiego zabiegu, jedyną alternatywą jest usunięcie zęba, czyli ekstrakcja zęba.

Źródło: serwis dentowizja.pl,

Z.Jańczuk (red.), Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

