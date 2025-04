Spis treści:

Ziarnina (łac. granulatio), zwana potocznie „dzikim mięsem”, jest to nowo powstała tkanka łączna z rozbudowaną siecią drobnych naczyń krwionośnych, która nadbudowuje się w trakcie procesu gojenia się niektórych ran. Ziarnina po piercingu ma postać niebolesnego twardego guzka w kolorze skóry, na ogół umiejscowionego na uchu po przekłuciu chrząstki. Jest to nadmiarowa tkanka uniesiona nad poziom otaczającej zdrowej skóry. Zmiana ta może świadczyć o nieprawidłowym wykonaniu przekłucia, ale nie zawsze tak jest.

Ziarninowanie jest rodzajem gojenia się rany, które ma charakter wtórny lub opóźniony. Zachodzi wtedy, gdy z jakiegoś powodu rana nie zagoiła się w najprostszy i najbardziej pożądany sposób, czyli poprzez tzw. rychłozrost. Rychłozrost dotyczy na ogół niewielkich skaleczeń, gdzie fragmenty skóry znajdują się blisko siebie, brzegi rany są regularne, a więc warunki sprzyjają ich łatwemu zrośnięciu się.

Ziarnina jest częstym powikłaniem po piercingu. Może rozwinąć się nie tylko w okolicy świeżej rany, ale także po przekłuciach, które wydawały się od dłuższego czasu wygojone. Na szczęście ziarnina może całkowicie zniknąć, a proces jej likwidacji da się przyspieszyć domowymi metodami.

Ziarnina może powstać podczas gojenia się różny ran. Jest co najmniej kilka możliwych przyczyn powstania ziarniny po przekłuciu np. ucha albo innego miejsca na ciele. To głównie:

Warto pamiętać, że ziarnina może powstać również wtedy, gdy nie doszło do zakażenia, kolczyk jest dobrze dobrany, a pielęgnacja wykonywana właściwie.

Ziarnina po piercingu ma postać twardego guzka, który pojawił się w okolicy rany po przekłuciu. Początkowo zmiana ma widoczne drobne naczynia krwionośne, które wyglądają jak czerwone kropki na błyszczącej skórze, ale z czasem przestają być one widoczne i ziarnina zaczyna wyglądać jak odstająca blizna czy narośl.

Ziarnina nie jest groźna, ale może przypominać inne powikłania po piercingu, które wymagają już leczenia, np. zakażenie rany. Jak odróżnić zakażenie od ziarniny, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie? Zakażenie jest bolesne, skóra jest zaczerwieniona, ciepła i obrzęknięta, zmiana jest raczej miękka, może też wyciekać z niej wydzielina. W przypadku ziarniny guzek jest twardy, zmiana nie boli, nie piecze, nie jest też ciepła i nic nie powinno z niej wyciekać. Chociaż trzeba dodać, że stan zapalny jest też etapem procesu gojenia się rany - może wtedy pojawić się obrzęk i zaczerwienienie.

Przeczytaj: Jak wygląda zakażenie rany?

Niestety nie ma uniwersalnych zalecanych metod leczenia ziarniny po piercingu, które miałyby potwierdzoną skuteczność. Do popularnych domowych sposobów należą smarowanie zmiany olejkiem z drzewa herbacianego, papką z aspiryny czy preparatami ze srebrem. W przypadku brzydkich, bolesnych albo nieznikających zmian, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Z pomocą mogą przyjść zabiegi specjalistyczne, np. laseroterapia lub krioterapia. Lekarz może wcześniej zalecić stosowanie specjalnych opatrunków i preparatów do nakładania na ziarninę. Jeśli zmiana jest niewielka i nie towarzyszą jej niepokojące objawy, np. wyciekanie wydzieliny, ból, złe samopoczucie, można przetestować domowe metody.

Pierwszą bronią w walce z ziarniną według niektórych opinii jest olejek z drzewa herbacianego. Wymieszaj kilka kropel olejku z 2 łyżkami wody i nakładaj wyłącznie na ziarninę wacikiem 2 razy dziennie przez 7 dni. Preparat ma udowodnione właściwości antyseptyczne, ściągające, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne oraz przyspieszające gojenie ran. Zastosowanie olejku z drzewa herbacianego może hamować rozwój ziarniny oraz zapobiegać powstaniu blizny.

Rumianek ma wiele zastosowań, może pomóc również w przypadku ziarniny. Ta roślina wspomaga gojenie ran, działa też przeciwzapalnie i ściągająco. Łyżkę suszonego rumianku zalej 150 ml wrzącej wody, zaparzaj pod przykryciem przez 10 minut, a następnie przemywaj ziarninę kilka razy dziennie.

Wyciąg z kasztanowca ma działanie przeciwzapalne, ściągające i przeciwobrzękowe, przyspiesza ziarninowanie i gojenie ran. Preparaty na bazie kasztanowca można nakładać na ziarninę.

Możesz też zastosować nalewkę z kasztanów.

Aby zlikwidować ziarninę, nakładaj na zmianę dwa razy dziennie przez 7 dni papkę z aspiryny. W tym celu rozdrobnij tabletkę aspiryny, dodaj do niej minimalną ilość wody morskiej, tak aby powstała gęsta mikstura. Nakładaj na ziarninę i obserwuj, czy po kilku dniach nastąpiła poprawa.

W leczeniu ziarniny stosuje się również związki na bazie srebra, np. azotan srebra oraz srebro koloidalne. Związki srebra stosowane w leczeniu mają działanie bakteriobójcze, ściągające i regenerujące, co wspomaga gojenie się ran i zapobiega powstawaniu blizn.

Utrzymywanie higieny w obrębie rany przyspiesza i ułatwia proces gojenia. Miejsce po przekłuciu trzeba regularnie dezynfekować octenidyną i oczyszczać solą fizjologiczną. Również przed zastosowaniem innych metod na ziarninę, które wymieniono wyżej. Skóra powinna być sucha i czysta. Jeśli ziarninie towarzyszy stan zapalny i zakażenie trzeba je najpierw wyleczyć, a dopiero później można zająć się leczeniem ziarniny.

Ziarniny nie wolno przekłuwać, zdrapywać, ani wyciskać, ponieważ może to wydłużyć gojenie i zwiększa ryzyko zakażenia. Jeśli nie ma poprawy po około 2 tygodniach, należy udać się do lekarza.

Niestety ziarnina dosyć często pozostawia na skórze nieestetyczne zgrubienie lub bliznę. Można spróbować usunąć taką zmianę w gabinecie specjalisty. Istnieje wiele zabiegów, które są w stanie przywrócić właściwy wygląd skórze. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: Jak usunąć blizny?

Ziarninie w przypadku piercingu nie zawsze można zapobiec, ale można zmniejszyć ryzyko rozwoju takiej zmiany. Wybieraj sprawdzone salony piercingu, w których są przestrzegane z najwyższą starannością zasady higieny, a osoba, która wykonuje przekłucie, ma jak najlepsze kwalifikacje i doświadczenie. Zrezygnuj z poddawania się zabiegowi u osoby niedoświadczonej. Nieprawidłowo wykonane przekłucie zwiększa szansę na to, że rozwiną się powikłania. Dbaj o higienę przekłucia po zabiegu oraz unikaj dodatkowych urazów lub podrażnień w tym miejscu.