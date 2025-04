Wyjście na basen, zagrożeniem dla uzębienia



Pływanie poprawia kondycję i rzeźbi sylwetkę, a do tego wzmacnia kręgosłup i nie obciąża stawów. Nie znaczy to jednak, że wpływa ono pozytywnie na cały nasz organizm.

„Jeśli często wybieramy się na basen, w którym woda ma duże stężenie chloru, może to wpłynąć na stan naszych zębów, zwłaszcza gdy pływając, nabieramy wody w usta. Kontakt z chlorem może przyczynić się do powstania przebarwień, erozji szkliwa i chorób przyzębia” – ostrzega lek. dentysta Adam Piosik z Centrum Stomatologii Candeo.

Dotyczy to nie tylko tych osób, które często chodzą na basen, ale również sytuacji, w których pH wody nie jest utrzymywane na właściwym poziomie. W obawie przed niekorzystnym wpływem chloru na kondycję naszego uzębienia, warto wybrać się na pływalnię, gdzie wykorzystywane są inne metody dezynfekcji, a po kąpieli można nie tylko wziąć prysznic, ale także przepłukać usta wodą przeznaczoną do picia.

Zęby podatne na wszystko



Na kondycję naszych zębów niekorzystnie wpływają niektóre produkty, np. kawa, herbata, napoje gazowane i energetyczne, a także owoce (zwłaszcza leśne). Powodują one powstawanie na zębach przebarwień.

„Niebezpieczne mogą być także cytrusy, kwaszone ogórki i kapusta, ponieważ zawarte w nich kwasy sprawiają, że tuż po jedzeniu szkliwo jest wyjątkowo wrażliwe i podatne na uszkodzenia” – mówi lek. dentysta Adam Piosik – „Dlatego, by nie dopuścić do jego zniszczenia, z myciem zębów po posiłku zawierającym te produkty należy poczekać około godziny”.

Podatność na ubytki zwiększa także spożywanie pokarmów, które przyklejają się do zębów – w szczególności lukrowanych ciastek, karmelu czy słodkich kremów. Niebezpieczne mogą być też inne słodycze, białe pieczywo, makarony czy słone przekąski (chipsy czy paluszki) oraz inne proste węglowodany i mocno przetworzone produkty.

Te pokarmy, zalegając na zębach i w przestrzeniach między nimi, ulegają łatwemu rozkładowi na cukry, które stanowią idealną pożywkę dla bakterii.

„Nie musimy całkowicie z nich rezygnować, jednak po ich zjedzeniu należy dokładnie wyszczotkować zęby, a także skorzystać z nitki dentystycznej” – radzi specjalista.

Piercing powodem nadwrażliwości zębów



Zagrożeniem dla uzębienia może być także piercing w obrębie jamy ustnej. Amerykańscy naukowcy z University of Buffalo dowiedli iż 47% osób noszących kolczyk w języku ma uszkodzone zęby.

„Noszenie kolczyków w obrębie jamy ustnej może doprowadzić do ścierania szkliwa, ukruszenia zęba, a nawet jego złamania, ponieważ podczas jedzenia i snu często nieświadomie lub niechcący nagryza się na kolczyk. Piercing może też podrażniać przyzębie, powodując odsłonięcie szyjek zębowych” – ostrzega stomatolog.

Do mechanicznych urazów może doprowadzić także gryzienie ołówków i długopisów oraz obgryzanie paznokci. Takie odruchy prowadzą też do nieprzyjemnej dolegliwości, jaką jest nadwrażliwość zębów, która powoduje ból podczas jedzenia, mycia zębów i wdychania powietrza.

Na dbanie o zdrowie jamy ustnej poświęcamy wiele czasu i pieniędzy. Warto więc wiedzieć, na co zwracać uwagę, by nieświadomie tych wysiłków nie niweczyć, a także cieszyć się pięknym oraz zdrowym uśmiechem przez wiele lat.

