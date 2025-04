Metoda przeprowadzenia znieczulenia

Znieczulenie podpajęczynówkowe polega na podaniu niewielkich ilości środka znieczulającego bezpośrednio do przestrzeni podpajęczynowkowej znajdującej się wewnątrz kanału kręgowego, do płynu mózgowo- rdzeniowego. Ukłucie wykonywane jest w odcinku lędźwiowym, zazwyczaj poniżej poziomu, gdzie kończy się rdzeń kręgowy. Metoda ta jest łatwa w wykonaniu i zapewnia doskonałe warunki do operacji przeprowadzanych poniżej pępka.

Wykorzystanie możliwości

Ten typ znieczulenia nadaje się idealnie do znieczulenia okolic ciała poniżej pępka- przy operacjach przepukliny, ginekologicznych, urologicznych, niektórych ortopedycznych. Może być wykorzystywany u starszych pacjentów, z chorobami układowymi (cukrzycą, chorobami serca czy płuc). U wielu pacjentów obniżenie ciśnienia krwi pojawiające się podczas tego znieczulenia okazuje się korzystnym rozwiązaniem, oczywiście przy odpowiednim wysyceniu organizmu krwią. Zastosowanie podczas cięcia cesarskiego jest dużo bardziej korzystne niż znieczulenie ogólne- zarówno dla matki jak i dla dziecka.

Lista korzyści

Znieczulenie podpajęczynówkowe ma wiele korzyści. Satysfakcja pacjentów jest zdecydowanie dużo większa niż przy znieczuleniu ogólnym. PP jest również tańsze niż znieczulenie ogólne. Dla stanu ogólnego jest to bardzo dobre rozwiązanie, jako że nie wpływa na drożność dróg oddechowych, zwiotcza mięśnie, a jednocześnie zmniejsza możliwość wystąpienia krwotoku.

Jednak nie zawsze zdaje egzamin

W rzadkich przypadkach trudne może być odnalezienie przestrzeni podpajęczynówkowej. Gdy zagrożone jest życie pacjenta, np. podczas kwalifikacji do nagłego cięcia cesarskiego, może okazać się, że nie ma czasu na tego typu znieczulenie i należy znieczulać ogólnie. Niektórzy pacjenci czują dyskomfort podczas przebywania na sali operacyjnej, ważny jest więc odpowiedni wybór osób, które mogą w ten sposób zostać znieczulone. Kolejnym przeciwwskazaniem są oczywiście względy czysto medyczne.

