Zwiększ szansę poczęcia za pomocą diety

Coraz częściej zastanawiasz się nad podróżą w nieznane czyli nad macierzyństwem. Wiesz, że dziecko zmieni wasze priorytety i życie już nigdy nie będzie takie jak jest teraz. Nie będzie czasu na dogadzanie sobie czy swojemu mężowi bo najważniejsze będzie ono tzn. dziecko. Będzie tak przynajmniej przez pierwszy rok jego życia gdy będzie ono od was wiele wymagać. Jeśli mimo wszystko chcesz zostać mamą, świadomie przygotuj się do poczęcia. Dowiedz się co jeść by zwiększyć szansę na naturalne poczęcie. Zalecenia żywieniowe dotyczą zarówno Ciebie jak i przyszłego taty.

Jedzenie a płodność

Odpowiednie odżywanie to profilaktyka wielu chorób, zmniejszenie tempa starzenia się a co za tym idzie to również przedłużenie okresu, w którym może dojść do poczęcia. Coraz częściej niewłaściwe odżywianie wymienia się wśród wrogów naturalnego poczęcia.

Organizm kobiety i nie tylko jej, bo również mężczyzny, by mógł prawidłowo funkcjonować musi być w równowadze. Jeśli nieprawidłowo się odżywiasz w twoim organizmie dochodzi do niedoboru różnych składników (witaminy, minerały), a wówczas hormony nie pracują tak jak tego oczekujesz. Dodatkowo w twoim organizmie w wyniku nieprawidłowej diety pojawiają się toksyny, które organizm musi wyeliminować, przez co traci energię. Jeśli masz nieprawidłową dietę twój organizm po pierwsze dąży do zachowania równowagi a dopiero potem przygotowuje się do poczęcia.

Co jeść by zwiększyć płodność?

By zwiększyć libido nie stroń od selera, wanilii, bananów, kakao i macy. Maca to roślina uprawiana w Peru. Znacząco poprawia płodność i funkcje seksualne.

Jeśli planujesz poczęcie twój organizm potrzebuje nienasyconych kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy i kwasów omega-3.

Jedz surowe warzywa i owoce. Kupuj raczej te sezonowe, gdyż jest szansa, że zawierają mniejszą ilość pestycydów.

Unikaj gotowych posiłków i przetworzonej żywności. Żywność tego rodzaju zawiera nadmiar cukru, soli, tłuszczu i środki konserwujące. Należą one do toksyn, które gromadzą się w twoim organizmie. Pamiętaj o tym, że gotowanie warzyw sprawia, że enzymy w nich zawarte ulegają częściowemu zniszczeniu. A to właśnie one maja za zadanie naprawiać DNA i dbać o zdrowie organów wewnętrznych. Jeśli już bardzo chcesz zjeść gotowane warzywa –ugotuj je na parze.

Włącz do diety witaminy:

A-morele, kapusta, czosnek, marchew, dynia, rzeżucha, pomidory,

Kwas foliowy- brokuły, ryż brązowy, daktyle, kalafior, kasza jęczmienna, mąka gryczana, ryż niełuskany. Suplementację kwasu foliowego powinnaś rozpocząć już 3 miesiące przed poczęciem (0,4 mg kwasu foliowego w ciągu doby). Kwas foliowy przyjmuj również przez pierwsze 12 tygodni ciąży. Coraz częściej wspomina się o tym by dieta przyszłego taty również była bogata w foliany.

B- buraki, kapusta, nasiona słonecznika, szparagi, szpinak, orzechy włoskie.

E-migdały, ryż brązowy, borówki, orzechy, sezam, nasiona słonecznika, olej lniany. Niedobór witaminy E u mężczyzn skutkuje zwyrodnieniem plemników.

C-jabłka, morele, jeżyny, borówki, cytrusy, kiwi, cebula, rzeżucha, pietruszka.

Włącz do diety minerały:

Magnez-kakao, seler, banany, nasiona słonecznika, produkty pełnoziarniste.

Cynk-awokado, marchew, sałata, nasiona dyni i słonecznika, pomidory.

Żelazo- migdały, daktyle, natka pietruszki, dynia, nasiona słonecznika, rodzynki.

Jeśli zdecydujesz się przyjmować olej z wiesiołka, rób to tylko w okresie od miesiączki do owulacji. Olej z wiesiołka korzystnie wpływa na produkcję śluzu szyjkowego.

Pij zioła. Do najkorzystniej działających zalicza się niepokolanek mnisi, pluskwię groniastą oraz aletrę leczniczą. Zaleca się je w przypadku zaburzonej równowagi hormonalnej. Nie stosuj tych ziół jeśli przechodzisz terapię hormonalną.

Zwróć szczególną uwagę na pyłek pszczeli, który również ma korzystny wpływ na płodność. Podobnie mleczko pszczele wspomaga płodność a także spowalnia proces starzenia się i pomaga w okresie rekonwalescencji.

Woda i tlen a płodność

Nie tylko jedzenie ale i odpowiednie nawilżenie i dotlenienie organizmu ma znaczenie w przygotowaniu się do poczęcia. Jeśli unikasz przyjmowania płynów narażasz się na szybsze starzenie się. Pij płyny by jakość pęcherzyków jajnikowych była dobra oraz by organizm dostarczył odpowiednią ilość krwi do macicy.

Staraj się jak najczęściej wychodzić na spacery poza miasto by dotlenić organizm.

