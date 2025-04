„Życiowy przepis” to akcja społeczna, której głównym założeniem jest edukacja w temacie profilaktyki nowotworowej piersi. Początek projektu został zaplanowany na okres Walentynek, jednak kampania będzie kontynuowana przez GREY Group Poland oraz Affidea Polska jeszcze przez długi czas.

„Życiowy przepis” to pierwszy przepis kulinarny, który ratuje życie. Z okazji walentynek, na specjalnie zorganizowane warsztaty w studiu kulinarnym CookUp w Warszawie, zaproszonych zostało 7 par w celu wspólnej nauki pieczenia naturalnego i zdrowego chleba. W warsztacie wzięła też udział para youtuberów – Martin Stankiewicz i Laura Nadolska. Początkowo uczestnicy kursu nie wiedzieli, że tak naprawdę ruchy wykonywane podczas przygotowywania chleba mogą uratować partnerowi życie. Tym sposobem na pozór zwykłe warsztaty kulinarne stały się pretekstem do nauki ruchów samobadania piersi.

- Postanowiliśmy udowodnić, że szczęśliwy związek to nie tylko wspólne zamiłowanie do zdrowego stylu odżywiania. To również wzajemna troska o swoje życie. To, na czym nam zależało, to pokazanie, że ochrona zdrowia powinna być nieodłączną częścią codzienności każdego związku, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nie powinni bać się badania i w codziennym życiu powinni zaufać swoim dłoniom – wspomina Rafał Ryś, Deputy Creative Director.

Ideę „Życiowego przepisu” podsumowuje materiał filmowy (https://www.youtube.com/watch?v=LnrjdDg4gdA&feature=youtu.be), nakręcony podczas warsztatów kulinarnych. Spot przedstawia reakcje uczestników po otrzymaniu informacji, że ruchy towarzyszące formowaniu chleba, mogą uratować ich ukochanym życie. Filmowi towarzyszy również strona internetowa Życiowyprzepis.pl – kompendium wiedzy dotyczące profilaktyki raka piersi. Znajdują się na niej najpotrzebniejsze informacje dotyczące samobadania oraz przewodnik edukujący jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi.

- Jesteśmy przekonani, że zbliżające się Walentynki to idealny pretekst do edukacji

w temacie dbania o zdrowie swoje i ukochanej osoby. Akcję społeczną będziemy kontynuowali również w późniejszym okresie. Zależy nam bowiem na tym, aby profilaktyka stała się chlebem powszednim w życiu każdego z nas – dodaje Joanna Borczak, Dyrektor Marketingu Affidea Polska.

W akcję „Życiowy przepis” czynnie zaangażowali się: prezes Polskich Amazonek Ruchu Społecznego, Elżbieta Kozik oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych – Barbara Jobda.

Tematyka raka piersi staje się coraz bardziej powszechna, a sam nowotwór, niestety, dotyka coraz większej ilości kobiet, także tych w młodszym wieku. Właśnie dlatego promocja profilaktyki oraz nawyku umiejętnego badania piersi jest tak istotna. Badania wskazują, iż rak piersi jest najczęstszym rodzajem nowotworu, na który zapadają kobiety w Polsce, a jego diagnoza utrzymuje się wciąż na stałym poziomie (25% wszystkich rozpoznań nowotworowych). Należy jednak pamiętać, że wczesne wykrycie guza oznacza bardzo duże szanse na odpowiednie leczenie i uniknięcie poważniejszego stanu. Diagnoza uzyskana w dobrym momencie wpływa pozytywnie na tok leczenia.

Premiera zrealizowanego podczas warsztatów filmu odbędzie się 4 lutego 2016r. podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem w CH Złote Tarasy.

